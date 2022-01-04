В Якутске отстранены от должностей руководители

Руководитель службы эксплуатации городского хозяйства (СЭГХ) и главу Автодорожного округа временно отстранили от должностей в связи с нападением безнадзорных собак на женщину в столице республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.

«На время проведения служебной проверки временно от занимаемой должности отстранены руководитель СЭГХ и руководитель Автодорожного округа», — сообщили агентству в мэрии.

29 декабря 2021 года примерно на территории ипподрома в Автодорожном округе Якутска стая собак напала на 53-летнюю женщину, которая в результате погибла.

По данному возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Также что по ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей Якутска возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц окружной администрации.