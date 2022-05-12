12.05.2022
17:12
172
Якутск
В Якутске отремонтируют километр улицы Винокурова за 130 млн
В Якутске планируется реконструкция улицы Винокурова на километровом участке от улицы Ильменской до улицы Чайковского, сообщает RosTender.info.
Подрядчика выберут по итогам торгов, прием заявок на участие открыт до 27 мая. Начальная цена контракта – 130 млн рублей.
Проектом предусмотрено обновление дорожного покрытия, тротуаров и бордюров, а также обустройство дороги – планируется поставить дорожные знаки, светофоры и нанести разметку краской. На заключительном этапе территорию озеленят – посадят деревья и кустарники, устроят газон.
Работы начнутся после заключения муниципального контракта и завершатся к концу октября 2023 года.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://rostender.info/news/2022051203
#В Якутске отремонтируют километр улицы Винокурова за 130 млн#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.05.2022
48
12.05.2022
76
12.05.2022
82
12.05.2022
149
12.05.2022
129
12.05.2022
171
12.05.2022
307
12.05.2022
107
12.05.2022
168
12.05.2022
171
12.05.2022
175
12.05.2022
290
12.05.2022
258
12.05.2022
785
12.05.2022
185
12.05.2022
278
12.05.2022
1148
12.05.2022
226
12.05.2022
510
12.05.2022
397
12.05.2022
162
12.05.2022
2403
12.05.2022
321
12.05.2022
500
12.05.2022
328
12.05.2022
1503
12.05.2022
379
12.05.2022
511
12.05.2022
394
12.05.2022
5741
11.05.2022
723
11.05.2022
449
11.05.2022
1747
11.05.2022
622
11.05.2022
797
11.05.2022
4491
11.05.2022
2231
11.05.2022
268
11.05.2022
954
11.05.2022
1261
11.05.2022
2351
11.05.2022
1426
11.05.2022
2176
11.05.2022
3493
11.05.2022
3477
11.05.2022
483
11.05.2022
3162
ТОП НОВОСТИ
09.05.2022
8021
10.05.2022
7318
06.05.2022
7181
06.05.2022
6972
07.05.2022
6010
07.05.2022
5799
12.05.2022
5738
09.05.2022
5058
Добавить комментарий