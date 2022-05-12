12.05.2022
17:12
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Якутск

В Якутске отремонтируют километр улицы Винокурова за 130 млн

В Якутске планируется реконструкция улицы Винокурова на километровом участке от улицы Ильменской до улицы Чайковского, сообщает RosTender.info.

Подрядчика выберут по итогам торгов, прием заявок на участие открыт до 27 мая. Начальная цена контракта – 130 млн рублей.

Проектом предусмотрено обновление дорожного покрытия, тротуаров и бордюров, а также обустройство дороги – планируется поставить дорожные знаки, светофоры и нанести разметку краской. На заключительном этапе территорию озеленят – посадят деревья и кустарники, устроят газон.

Работы начнутся после заключения муниципального контракта и завершатся к концу октября 2023 года.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://rostender.info/news/2022051203

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