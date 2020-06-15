15.06.2020
23:07
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Якутск

В Якутске отремонтируют дворы и проезды многоквартирных домов

До 1 октября в Якутске проведут ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирных домов.  Средства на ремонт выделены в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020 год».

По информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», в этом году предусмотрены работы на территории ул. Чернышевского, 12, 12/1, Октябрьская, 5, а также текущий ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 4 404 кв. метров во всех округах Якутска. Из муниципального бюджета на эти работы выделено 14 075 911 рублей.

Кроме того, до 1 октября 2020 года планируется провести восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках трех дорог. Это подъезд к Республиканской больнице №2 — с заезда по ул. Петра Алексеева до КПП РБ№2, участок ул. Халтурина в районе дома №25 по ул. Лермонтова, участок пер. Бурнашова — с заезда по ул. Жорницкого до перекрестка в районе дома №7/10 по ул. Жорницкого. На восстановительные работы выделено 5 400 000 рублей.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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