04.05.2022
19:25
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Якутск

В Якутске отрегулировали светофоры с учетом перекрытия дорог


Житель Якутска сообщил через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», что светофоры на перекрестке улиц Ленина и Кирова не отрегулированы с учетом перекрытия дороги на ремонт и сильной загруженности. 

«Очень длинный сигнал светофора со стороны Ленина при закрытой дороге», — пожаловался пользователь.  ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и передал в окружную администрацию. Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры отрегулировал светофор на оптимальный режим. Дополнительно для выпуска с улицы Кирова добавлен «ранний старт» на перекрестке Ярославского-Кирова. Мера позволила разгрузить улицу Кирова.  «Госуслуги. Решаем вместе» — самый верный и надежный способ сообщить о проблеме. Доступно в AppStore и Google Play.

Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
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