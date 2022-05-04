04.05.2022
19:25
159
Якутск
В Якутске отрегулировали светофоры с учетом перекрытия дорог
Житель Якутска сообщил через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», что светофоры на перекрестке улиц Ленина и Кирова не отрегулированы с учетом перекрытия дороги на ремонт и сильной загруженности.
«Очень длинный сигнал светофора со стороны Ленина при закрытой дороге», — пожаловался пользователь. ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и передал в окружную администрацию. Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры отрегулировал светофор на оптимальный режим. Дополнительно для выпуска с улицы Кирова добавлен «ранний старт» на перекрестке Ярославского-Кирова. Мера позволила разгрузить улицу Кирова. «Госуслуги. Решаем вместе» — самый верный и надежный способ сообщить о проблеме. Доступно в AppStore и Google Play.
Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
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