В Якутске отпраздновали День Арктики

19 марта в Якутии отмечается День Арктики. Праздник учрежден Указом главы Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2014 года с целью поддержки и развития арктических районов Якутии. Седьмой по счету праздник в Якутске состоялся в Ледовом парке на 202 микрорайоне.

Праздничную программу открыл народный коллектив «Эннэкэн», художественные руководители Татьяна Баишеева, Фаина Архипова село Хатыстыр, Алданский район танцевальной экспозицией «Семь алмазов».

Участников и гостей приветствовали почетные гости: заместитель Председателя Государственного собрания Ил Тумэн РС(Я) Виктор Губарев, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) Михаил Погодаев, заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Татьяна Пяткина, Первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Любовь Христофорова, заместитель генерального директора по проектной деятельности и общим вопросам АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Розалия Колосова.

Зрители разделили с северянами радость окончания полярной ночи, появления первых лучей солнца и начала нового года и ожидания весны. Насладились прекрасными фольклорными песнями и танцами, приняли участие в национальных играх и традиционных соревнованиях. Показательные выступления исполнили участники II Межрегионального фестиваля эвенкийского эпоса «Нимӊакан тэкэнин бинидут» и I Республиканского фестиваля эвенкийских круговых танцев «Дэвэйдэ».

Очень зрелищно прошел конкурс «Строганина Тала-2021». Жюри оценивало технику, скорость и красоту стругания рыбы. Победителями признана команда Ассоциации эвенков РС(Я). Второе место у представителей Министерства по развитию Арктики и делам народов РС(Я), третье — Жиганский район.