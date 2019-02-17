В Якутске отпраздновали бурятский Новый год Сагаалган

16 февраля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся традиционный концерт «Сагаалган встречаем вместе» (Шэнын нэгэнэй удэр уулзая), посвященный самому важному празднику монголоязычных народов, который приурочивается к началу Нового года по лунному календарю.



Арсалан Номтоев, председатель бурятской местной национально-культурной автономии в г.Якутске:

— Сагаалган – праздник Белого месяца – олицетворяет собой добро, любовь. Он пришел к нам из глубины веков и вобрал в себя все самое лучшее, красивое, мудрое. Главное – это избавление от обид, злости. Белый месяц встречают с чистой душой и свободным от зависти сердцем.



Зрителей поприветствовали Яна Игнатьева, генеральный директор Дома дружбы народов с заместителем Розалией Колосовой. Они отметили, что бурятская община считается одним из активных национально-культурных объединений, а ее представители добились значительных успехов в своей профессиональной и общественной деятельности, вносят значимый вклад в развитие Якутии.



Специальными гостями праздника стали звезды бурятской эстрады Вера Шобосоева и Доржо Цыдыпов. Шобосоева – яркая, талантливая поэтесса, композитор. Родилась в песенном крае Кижингинской долины, а выросла в подножье Саянских гор, в селе Далахай Тункинского района. Доржо Цыдыпов в Якутске впервые. Он уверен, что крепок тот народ, который помнит и знает свои национальные традиции, обычаи и язык.



Также в концерте приняли участие танцевальный ансамбль «Улыбка» (адаптивная школа-интернат №28), детский ансамбль «Наранай Туяа», творческое объединение «Контраст», Владимир Степанов, Баярма и танцевальный ансамбль «Наран». Интерес вызвала игра среди зрителей «hэер шаалган» – разбивание хребтовой кости. Некоторые сравнивают игру с сакральным танцем или шаманским обрядом. Сначала плавные, не слишком быстрые взмахи руками, когда участник примеряется для удара, а потом резкий удар, после которого кость должна сломаться на две части.

Праздник завершился древним танцем ёхор, символизирующим круг во времени и пространстве.



Организаторами концерта выступили Ассамблея народов РС(Я), Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Бурятская молодежная общественная организация «Наран».

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.