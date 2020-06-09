В Якутске отметят День России в онлайн-режиме

Окружная администрация города Якутска приглашает горожан принять участие в праздновании государственного праздника – Дня России 12 июня. В этом году в связи с ограничительными мерами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, праздник в Якутке отмечается в дистанционном режиме.

День России в столице по традиции отмечается торжественно, в прошлые годы на площадях города проходили праздничные митинги, юным гражданам вручали российские паспорта, давали старт летним студенческим отрядам и другие мероприятия.

Как сообщает Управление культуры и духовного развития Окружной администрации город Якутска, праздничные мероприятия с 2 по 14 июня проводятся во всех округах и пригородах Якутска. На онлайн-площадках в соцсети Инстаграм пройдут акции, матер-классы, викторины, выставки, познавательно-правовые мероприятия, концерты.

Так, начиная с 2 июня на официальном сайте Управления культуры и духовного развития г. Якутска www.cultura14.ru проходит онлайн-викторина «На сколько ты знаешь Россию?», а также акция «Россия — это Я» в инстаграм-аккаунте @upravlenie_cultury_yakutsk.

В день праздника — 12 июня в течение дня пройдет молодежная акция (флешмоб) «Триколор руками молодежи». Желающие могут выкладывать в Инстаграм фотографии российского триколора. В этот день пройдет онлайн-школа для будущих родителей «Мы будущее России», психолог ответит на вопросы посетителей страницы и прочтет лекцию об ответственном родительстве (инстаграм, terchi_yakutsk).

Городские округа и пригороды проведут праздничные мероприятия в новом формате.

В Гагаринском округе Якутска 11 июня в 15.00 начнется квиз викторина «Мой дом – моя Россия». 12 июня в 14.00 ч. пройдет онлайн-марафон «Пою тебя, моя Россия!» (инстаграм @gagarin_culturecenter). Параллельно с этим мероприятием в 14.00 ч. пройдет познавательно-правовой час о истории праздника и символах страны «Это Родина моя — Россия» (инстаграм cbssozvezdie).

Строительный округ 11 июня совместно с библиотекой «Книга-03» проводит онлайн-выставку «Наш дом — Россия» (инстаграм @stroitelnyokrug). 12 июня управление округа и Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашают на песенный онлайн-марафон «Пою тебя, моя Россия».

Губинский округ 12 июня организует викторину «Моя Россия!» (инстаграм @uprava.gubinskiy).

Октябрьский округ 12 июня проведет для своих подписчиков в Инстаграм интеллектуальный опрос «Россия – Родина моя» (инстаграм @upravaoktia).

В Сайсарском округе 12 июня при организации библиотеки «Школьный мир» в 12.00 пройдет «Обзор дня независимости России» (инстаграм http://www.instagram.com/p/B_CGo3aJ27P/?igshid=ou6oqy62mwbf).

Микрорайон Кангалассы 11 июня с 11 ч. проводит заочный конкурс рисунков «Я люблю Россию» (инстаграм @csbbibliomir). 12 июня с 10.00 на той же странице пройдет книжная выставка «Наша Родина — Россия». С 12.00 ч. начнется онлайн викторина «Россия — Родина моя» (инстаграм @mikroraionkangalassy).

Село Маган 12 июня в 12 ч. приглашает на онлайн-викторину (инстаграм @maganskiivestnik).

В мкр. Марха 12 июня в 11 ч. с видеопоздравлением выступит начальник администрации Николай Ксенофонтов (инстаграм @admin_mkr_markha). В 14.00 ч. на праздничный видеоклип приглашает вокальный коллектив КОЦ «Пульс». В 14.00 начнется викторина и информационный час «Славим Отечество», посвященный ко Дню России (инстаграм @dk_chechir).

В Тулагино-Кильдямском наслеге 12 июня пройдет книжная онлайн-выставка «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» (инстаграм @cbstulagino), привлечет участников заочный конкурс патриотической песни «Моя страна — моя Россия» (инстаграм @sentrkulturyi). Также в этот день жители села подведут итог смотра-конкурса «А5ам саастаах дьоммут алгыhынан» (инстаграм @ tsentrkulturyi).

Хатасский наслег 12 июня в 10 ч. предлагает виртуальную книжную выставку «Россия – великая судьба» (инстаграм @cbskhatassy).

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Государственный праздник в честь этого события отмечается ежегодно с 1992 года. День России приобрел важное значение как праздник гражданского мира и согласия, единения людей во имя процветания Родины.

Подробнее смотрите в программе мероприятий на сайте якутск.рф.