В Якутске отметили митингом 90-летие Юрия Прокопьева

Сегодня, 14 июля 2022 года, исполнилось 90 лет со дня рождения видного государственного, партийного и общественного деятеля Якутии – Юрия Николаевича Прокопьева. В связи с этим знаменательным событием в городе Якутске, в сквере его имени, у памятника юбиляра состоялся общегородской митинг с участием актива КПРФ, сторонников партии и родственников Ю.Н. Прокопьева. На родине юбиляра в селе Верхневилюйск коммунисты района под руководством первого секретаря Верхневилюйского райкома КПРФ Георгия Степанова возложили цветы к памятнику выдающегося земляка.

Митинг в городе Якутске открыл Вячеслав Куличкин, второй секретарь Якутского рескома КПРФ, депутат Ил Тумэн РС (Я), который отметил заслуги Ю.Н. Прокопьева перед партией, республикой и государством. Ведущий митинга – секретарь Якутского рескома по идеологии, депутат Ил Тумэн РС (Я) Иннокентий Романов подчеркнул масштабность и значительность личности юбиляра, его роль в развитии Якутии.

Далее слово было предоставлено ветерану партии Юрию Лукину, который рассказал о своей работе с Ю.Н. Прокопьеве – в то время секретарем Якутского горкома КПСС по развитию сельского хозяйства в пригородных совхозах. Затем со своими воспоминаниями выступил известный государственный и общественный деятель республики Руслан Шипков, который отметил выдающиеся качества юбиляра как лидера народа и как человека. Он выразил недоумение и сожаление о том, что в связи с празднованием 100-летия образования Якутской АССР не были отмечены имена двух видных руководителей Якутского обкома КПСС – Семена Борисова и Юрия Прокопьева. Он призвал власти и общественность республики по достоинству отметить 100-летие со дня рождения Ю.Н. Прокопьева. В выступлении государственного и общественного деятеля Павла Андреева была отмечена высокая образованность и компетентность во многих вопросах юбиляра, его вклад в развитие производительных сил и культуры республики. Огромное уважение к памяти Ю.Н. Прокопьева прозвучало в выступлении ветерана партии Людмилы Григорьевой.

На митинге также выступили старшая дочь Ю.Н. Прокопьева Алла Кузнецова и племянник Анатолий Шадрин –заместитель начальника Управления грузоперевозок АО «Якутоптторг», которые поделились своими воспоминаниями и поблагодарили собравшихся за заботу и память.

По окончании митинга были возложены цветы и букеты к памятнику Ю.Н. Прокопьева, и состоялось общее фотографирование.