В Якутске отметили День российской науки

10 февраля в культурном центре «Сергеляхские огни» СВФУ им. М.К. Аммосова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню науки.

Поздравить представителей научного сообщества пришли председатель республиканского парламента Петр Гоголев, председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров, председатель Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН» Михаил Лебедев, и.о. президента Академии наук Республики Саха (Якутия) Василий Филиппов и другие.

Спикер Госсобрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев подчеркнул, что наука занимает важное место в жизни общества и государства. «Возможности науки безграничны и нам предстоит видеть и участвовать в этом, чествуя тех, кто занимается наукой и вносит вклад в развитие научного потенциала страны», — отметил Петр Гоголев.

Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн в своем выступлении подчеркнул роль науки в развитии нашей республики. «Мы четко понимаем, что научные разработки и исследования востребованы во всех сферах жизнедеятельности», — заметил Александр Николаевич.

От имени главы республики и правительства с профессиональным праздником представителей научного сообщества поздравила заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина. Она отметила, что для республики в развитии науки базовой является позиция президента России Владимира Путина, определившего в майском указе создание научно-образовательных центров одним из приоритетных проектов России.

«НОЦ «Север» должен связать четыре субъекта Дальнего Востока: Камчатский край, Магаданскую область, Чукотский автономный округ и Республику Саха (Якутия), стать своего рода межрегиональным консорциумом, в рамках которого соединятся научные умы, которые позволят развиваться России дальше» — подчеркнула Ольга Балабкина.

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров представил основные итоги и достижения науки, приоритетные цели и задачи на текущий год и ближайшее время. Министр отметил особое значение того, что в 2019 году двое ученых Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН»: доктор технических наук Александр Большаков и доктор биологических наук Леонид Владимиров стали членами-корреспондентами Российской академии наук. Владимир Егоров подчеркнул, что республика встречает День науки на этапе прорывного развития.

«Заложен прочный базовый фундамент, приняты стратегические решения, консолидированы силы и возможности руководства, образования, науки, бизнеса и общественности Якутии. По указу главы Якутии ведется работа по созданию НОЦ «Север: территория устойчивого развития». Научно-исследовательская работа наших ученых признается на самом высоком уровне», — отметил министр.

Председатель ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев поздравил коллег с Днем науки и особо отметил, что Российская академия наук на протяжении 300 лет является оплотом, опорой и поддержкой российского государства. Михаил Петрович представил общественности достижения Федерального исследовательского центра за прошедший год и поделился планами на будущее, особо подчеркнув, что коллектив ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» активно участвует в разработке Научно-образовательного центра «СЕВЕР».

«В 2019 году в Якутском научном центре открыты три новые молодежные научные лаборатории: «Инновационные технологии Арктики и Субарктики», «Технологии добычи и переработки сырья мамонтовой фауны» и «Человек в Арктике». Завершено издание 15-томного «Большого толкового словаря якутского языка», а также вышла в свет «Красная книга Республики Саха (Якутия)», в которой представлены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных», — сообщил Михаил Лебедев.

В этот знаменательный день многие сотрудники ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» получили государственные награды и премии. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)» присвоено директору Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, доктору физико-математических наук Сергею Стародубцеву; грамотой главы Республики Саха (Якутия) награждена заместитель председателя по научной работе и программам развития ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Татьяна Салова; знаком отличия «Гражданская доблесть» награждена ведущий научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН Ольга Чалая; грамотами правительства Республики Саха (Якутия) награждены ведущий научный сотрудник ИКФИА СО РАН Владимир Козлов и научный сотрудник Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН Роза Ли-Фир-Су; благодарность правительства Республики Саха (Якутия) объявлена старшему научному сотруднику отдела якутского языка Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Лине Готовцевой.