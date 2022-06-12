В столице республики отметили День России

В праздничном мероприятии, посвященном Дню России и прошедшем на площади Орджоникидзе, приняли участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и заместитель главы городского округа «город Якутск» Руслан Тимофеев.

Во время мероприятия, помимо праздничной концертной программы, также состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации призерам республиканских и всероссийских олимпиад, спортивных конкурсов, отличникам и хорошистам учебы, активистам детского движения.

«Российская Федерация – страна, соединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В самые непростые времена и страницы истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность народа, которые всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и процветающей. И мы все по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее. Дорогие друзья!

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и благополучия! С праздником! С Днем России!» – обратился к горожанам в своей речи Альберт Семенов.