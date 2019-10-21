В Якутске отметили День работников дорожного хозяйства

В Окружной администрации 18 октября состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников дорожного хозяйства. С профессиональным праздником дорожников поздравила глава города Якутска Сардана Авксентьева.

В праздничном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, руководитель департамента дорожной службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Алексей Миронов, работники структурных подразделений Окружной администрации и приглашенные гости.

День работников дорожного хозяйства отмечается в стране с 1996 года по Указу Президента Российской Федерации. Это профессиональный праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами страны.

Несмотря на суровый климат, огромные расстояния и другие природные препятствия, благодаря самоотверженному труду работников дорожного хозяйства, в стране создана мощная автодорожная сеть. Сотни тысяч километров дорог, от местных до магистральных, обеспечивают устойчивое сообщение во многих направлениях и транспортную доступность отдаленных российских территорий.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Якутске построено и отремонтировано рекордное количество дорог протяженностью в 25,8 км.

Глава города Сардана Авксентьева в приветственном слове работникам дорожного хозяйства отметила, что заложенный в рамках нацпроекта на текущий год грандиозный объем работ удалось выполнить в установленные сроки и это, безусловно, большой успех и достижение работников дорожного хозяйства города Якутска.

«То, что вы делаете сегодня важно для каждого жителя, для каждого горожанина. Перед вами стоят амбициозные задачи. За короткое время, до 2024 года, мы должны асфальтировать больше 200 километров дорог. Когда вы завершите эту работу, на многие годы вперед вам будет, чем гордиться», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Первый заместитель председателя Гордумы Евдокия Евсикова поблагодарила работников дорожного хозяйства за их труд.

«Вы сегодня делаете огромное дело для нашего города. Ваш труд очень нужен и очень важен для развития столицы», — отметила Евдокия Евсикова.

За вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Саха (Якутия) города Якутска и в связи с Днем работников дорожного хозяйства на торжественном собрании сотрудникам были вручены благодарственные письма и почетные грамоты.