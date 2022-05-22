В Якутске отметили День песни

В Якутске на Комсомольской площади состоялся праздничный концерт, посвященный Дню песни — Ырыа күнэ.

Горожан с Днем песни поздравили государственный советник Андрей Борисов, Народный депутат республики Елена Голомарева, первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин.

— Мы рады, что вернулись к привычному формату, тк два года проводили все мероприятия онлайн. Сегодня более 50 народных вокальных коллективов участвуют в праздничных событиях по всей республике. День песни проводится уже 10 лет, и каждый год вокальные коллективы активно участвуют во всех мероприятиях. Рады, что этот день в этот особенный год столетия ЯАССР, год культурного наследия народов России приобрел официальный статус. Это была общественная инициатива, было собрано 15 тысяч подписей за то, чтобы придать празднику официальный статус, — отметил Левочкин, отметив заслугу в приобретении праздником официального статуса автора проекта «День песни», члена союза авторов песенников Якутии Алексея Калининского.

В этот день автору проекта «День песни», руководителю песенного клуба «Дьуьуй», заслуженному работнику культуры республики Алексею Кирилловичу Калининскому – Луҥха был вручен Почетный знак столетия ЯАССР.

Участие в концертной программе Дня песни принял хор Государственной филармонии РС(Я) им. Г.М. Кривошапко под управлением главного хормейстера — заслуженного деятеля искусств Якутии Людмилы Шумиловой. Также артисты Театра оперы и балета, ансамбля «Туймаада» и др.

Напомним, 20 мая Глава Якутии Айсен Николаев сегодня подписал указ об учреждении Дня песни в республике. С текстом Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2022 года № 2456 «Об учреждении Дня песни в Республике Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.