В Якутске отметили День местного самоуправления

22 апреля в рамках празднования Дня местного самоуправления в Окружной администрации г. Якутска вручили награды лучшим муниципальным служащим.

С приветствием выступили глава города Евгений Григорьев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, председатель Контрольно-Счетной палаты г. Якутска Руслан Неустроев, председатель республиканской организации Общероссийского профсоюза работников Вячеслав Алексеев.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов в своем выступлении выразил уважение людям, работающим во благо родного города.

«Это очень правильно, что именно муниципальные служащие, руководители города, городских предприятий задают тон, поднимают планку гражданской активности.

Так и должно быть, это в традициях Якутска! Сегодня, в одном строю с нами наши ветераны: Юрий Семенович Коркин, Альбина Михайловна Лыхина, Николай Васильевич Лепчиков, Вера Гивеновна Шамаева и многие другие! Они стояли у руля многих преобразований и сейчас не только передают нам свой бесценный опыт, но и деятельно, активно, инициативно участвуют в развитии столицы!»

В своем выступлении глава города Якутска Евгений Григорьев отметил всю значимость Дня местного самоуправления.

«С 1785 года значимость местного самоуправления является проявлением народовластия уже на местах. Начиная с действия федерального закона №131 мы реализуем десятки полномочий, которые ежедневно сказываются на качестве жизни людей на местах. Каждый из нас сегодня решает сотни задач, которые непосредственно отражаются на жизни населения. На прошедшем референдуме было принято решение о создании единого института публичной власти, все мы будем интегрированы в одну систему, которая будет работать на достижение целей нашей страны.

По итогам конкурса «Лучший муниципальный служащий городского округа г. Якутск» вручили дипломы победителям. Дипломом I степени награждена заместитель начальника Правового департамента Яна Маслова. Диплом II степени вручили главному специалисту организационного управления Якутской городской Думы Анне Олесовой. Дипломом III степени отмечены главный специалист охраны труда Наталья Павлова, главный специалист мобилизационного отдела Окружной администрации Владимир Гинеев.

За плодотворную работу, существенный личный вклад в развитие местного самоуправления и эффективную работу благодарностью Министерства финансов РС(Я) награждена начальник управления бухгалтерского учета и отчётности Якутской городской Думы Мария Жиркова и главный бухгалтер Лена Иванова.

Благодарностью Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) отмечена начальник организационного управления Якутской городской Думы Лена Семенова.

Сотрудники Якутской городской Думы: специалист по кадрам Ольга Васильева, главный специалист по информационным технологиям Алексей Гаврильев также были награждены Почетными грамотами Окружной администрации.

Юбилейный знак профсоюзов вручили первому заместителю Председателя Якутской городской Думы Евдокии Евсиковой.