В Якутске отметили 20-летие Арчы дьиэтэ

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня принял участие в торжественном мероприятии – 20-летний юбилей отмечает Центр духовной культуры «Арчы дьиэтэ». В этот же день состоялась презентация книги «Ысыаху в благословленной долине Туймаада – 25».

Праздник традиционно начался с обряда благословения в исполнении заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного артиста Республики Саха (Якутия), почетного гражданина города Якутска и Усть-Алданского улуса Афанасия Федорова.

Евгений Григорьев отметил, что с момента открытия центр «Арчы дьиэтэ» вносит неоценимый вклад не только в возрождение обычаев и традиционной культуры саха, но и в единение нашего народа.

«Арчы дьиэтэ, безусловно, активно участвует в проведении и популяризации национального праздника «Ысыах Туймаады», который сегодня стал настоящим брендом нашей республики и известен далеко за пределами Якутии и России», — отметил Евгений Григорьев.

Участники праздничных мероприятий отметили, что в течение 20 лет «Арчы дьиэтэ» проводит работу, направленную на сохранение, развитие, пропаганду традиционной духовной культуры народа саха. По их словам, системное проведение календарно-обрядовых праздников стали доброй традицией Центра. Праздники и другие мероприятия, проводимые знатоками национальной культуры, фольклора имеют важное значение в воспитании личности и духовных ценностей в каждом горожанине. «Арчы дьиэтэ» рождает новые имена, раскрывает таланты.

В этот праздничный день горожанам представили новую книгу «Ысыаху в благословленной долине Туймаада – 25». Книга является продолжением издания «Ысыах на благословенной земле Туймаада», выпущенного в 2017 году под авторством Валентины Бочониной. Красочное подарочное издание вышло тиражом 1000 экземпляров в Национальном книжном издательстве «Айар» им. С.А.Новгородова.

В книгу включены воспоминания организаторов и участников об истории проведения Ысыаха Туймаады за 25 лет. Также вошли наиболее интересные сценарии праздника и лучшие фотографии. Книга интересна для широкого круга читателей.