В Якутске отметили 15-летие Контрольно-счетной палаты

11 октября состоялось торжественное заседание, посвященное 15-летнему юбилею Контрольно-счетной палаты города Якутска.

В праздничном мероприятии приняли участие представители Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия), Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я), Счетной палаты РС (Я), руководство и депутаты Якутской городской Думы. От имени окружной администрации коллектив Контрольно-счетной палаты поздравил первый заместитель главы города Якутска Максим ТРОФИМОВ.

Заседание открыл председатель Контрольно-счетной палаты, председатель представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов России в Дальновосточном федеральном округе, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я) Руслан НЕУСТРОЕВ с докладом «О становлении Контрольно-счетной палаты».

15 лет назад постановлением Городского Собрания депутатов от 2 марта 2004 года ПГС № 15-4 был образован первый муниципальный финансовый орган внешнего контроля в республике. Эта дата является отправной точкой в истории становления Контрольно-счетной палаты города Якутска. Первым председателем палаты был назначен Иосиф Алексеевич НИКОЛАЕВ. Его практические знания и опыт работы оказались неоценимы в сложный и ответственный начальный период существования Контрольно-счетной палаты как органа городского самоуправления.

Первый заместитель главы Якутска по экономике и финансам Максим Трофимов отметил важность деятельности Контрольно-счетной палаты для города.

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«Сегодня Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и самостоятельностью, вся ее деятельность исключительно важна для планомерного экономического развития города Якутска, рачительного и эффективного расходования и вложения бюджетных средств», — сказал Максим Трофимов.

Приоритетными направлениями развития внешнего муниципального контроля сегодня являются содействие в улучшении качества муниципального управления, профилактика и предупреждение финансовых нарушений, контроль за реализацией национальных проектов в городе Якутске.

«Благодаря профессионализму, ответственности, компетентности коллектива Контрольно-счетной палаты обеспечивается финансовая безопасность Якутска, его финансовое благополучие», — подчеркнул в своем приветственном слове председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

За вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и за заслуги в проведении муниципального финансового контроля на торжественном заседании сотрудникам палаты были вручены благодарственные письма и почетные грамоты.