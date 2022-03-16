В Якутске отметили 145-летие со дня рождения Алексея Кулаковского

В день рождения основоположника якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского — Өксөкүлээх Өлөксөй состоялось торжественное возложение цветов к его памятнику на площади Дружбы народов. В церемонии принял участие глава города Якутска Евгений Григорьев.

«Сегодня Якутия отмечает 145-летие со дня рождения великого сына якутского народа, основоположника якутской литературы, поэта, ученого, просветителя Алексея Елисеевича Кулаковского. Его мысли и идеи оказывали и оказывают огромное влияние на нас и наше подрастающее поколение. Память о Алексее Елисеевиче сохранится в веках, пока существует наш народ, язык, наша литература», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Внучка писателя Раиса Кулаковская от имени семьи поблагодарила жителей республики, города за память, уважение и особое внимание, уделяемые трудам и имени Алексея Елисеевича Кулаковского.

«Наш дедушка всю свою жизнь был учителем. Он работал в Таттинском, Вилюйском и Хангаласском районах, а также здесь в городе Якутске. В год 100-летия образования ЯАССР хочу напомнить, что Алексей Елисеевич воспитал одного из основоположников государственности Якутии Исидора Барахова, выдающегося государственного и политического деятеля республики Степана Аржакова, видного государственного и политического деятеля Степана Гоголева и других выдающихся людей, которые внесли свой вклад в становление нашей республики», — сказала Раиса Кулаковская.

В церемонии возложения цветов приняли участие народные депутаты, представители Окружной администрации города Якутска, общественные деятели, земляки и родственники Алексея Кулаковского, общественники и горожане.