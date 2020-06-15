В Якутске отменили Парад Победы

Парад Победы в Якутске, ранее запланированный на 24 июня, отменили из-за ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства Якутии Афанасия Владимирова.

Как сообщалось ранее, режим полной самоизоляции продлили до 21 июня включительно и ввели в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе.

«В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией режим самоизоляции в Республике Саха (Якутия) продлен до 21 июня. В связи с этим парад Победы в городе Якутске проводиться не будет», — сказал Владимиров.

Он отметил, что на 24 июня запланированы другие мероприятия. Так, на мемориале «Солдат Туймаады» в Якутске планируются открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции.