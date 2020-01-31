31.01.2020
14:45
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Спорт

В Якутске отменены все спортивные мероприятия для детей

В Якутске отменены все спортивные мероприятия для детей, в том числе чемпионат и первенство Якутии по плаванию. Соревнования должны были пройти в эти выходные.

В среду, 29 января, министерство спорта республики отменило проведение спортивных мероприятий для детей в г.Якутске – до особого распоряжения.

Добавим, что приказ минспорта вышел на основании постановления главного санитарного врача и письма управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Причиной является неблагополучная ситуация с ОРВИ и гриппом.

Как сообщил «Спорту Якутии» замдиректора республиканского Центра подготовки спортивного резерва Александр Платонов, по этой причине отменили чемпионат и первенство Якутии по плаванию, которые были запланированы в эти выходные в плавательном центре «Чолбон».  

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru http://sportyakutia.ru/novosti/11722-v-yakutske-otmeneny-vse-sportivnye-meropriyatiya-dlya-detej
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