В Якутске отменены все спортивные мероприятия для детей, в том числе чемпионат и первенство Якутии по плаванию. Соревнования должны были пройти в эти выходные.

В среду, 29 января, министерство спорта республики отменило проведение спортивных мероприятий для детей в г.Якутске – до особого распоряжения.

Добавим, что приказ минспорта вышел на основании постановления главного санитарного врача и письма управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Причиной является неблагополучная ситуация с ОРВИ и гриппом.

Как сообщил «Спорту Якутии» замдиректора республиканского Центра подготовки спортивного резерва Александр Платонов, по этой причине отменили чемпионат и первенство Якутии по плаванию, которые были запланированы в эти выходные в плавательном центре «Чолбон».