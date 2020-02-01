В Якутске отменены все спортивные мероприятия для детей

В среду, 29 января, Министерство спорта по физической культуре и спорту за подписью первого замминистра Семена ЧЕРДОНОВА издало приказ об отмене проведения спортивных мероприятий для детей в г.Якутске.

Руководителям подведомственных учреждений Минспорта велено отменить проведение спортивных мероприятий для детей в г.Якутске до особого распоряжения. Контроль за исполнением приказа он оставил за собой.

Добавим, что приказ вышел на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) и письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).

Причиной является неблагополучная ситуация с корью.

Как сообщил «Спорт Якутии» замдиректора республиканского Центра подготовки спортивного резерва Александр ПЛАТОНОВ, по этой причине отменили чемпионат и первенство Якутии по плаванию, которые были запланированы в эти выходные в плавательном центре «Чолбон».