В Якутске отменены детские культурные мероприятия

Детские культурные мероприятия будут проходить в онлайн-формате

В Якутске с 18 по 23 января отменены все детские культурные мероприятия в очном формате, в том числе детские спектакли, развлекательные мероприятия, экскурсии, показы с участием школьников, сообщает пресс-служба Минкультуры Якутии.

«В связи с исполнением протокола санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска, предложением главного санитарного врача, принято решение приостановить учебный процесс в детских образовательных организациях Якутска и его пригородах. Все детские спектакли и прочие мероприятия рекомендовано перевести в онлайн формат. Купленные заранее билеты, в том числе по «Пушкинской карте», можно вернуть через кассы учреждений», — рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

Спектакли вечернего репертуара театров, иные культурные события будут проходить с учетом всех введенных ранее мер санитарно-эпидемиологической безопасности.