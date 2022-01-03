03.01.2022
15:20
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Якутск

В Якутске отловлено 199 безнадзорных собак

На 2 января 2022 года в Якутске отловлено 199 безнадзорных собак, сообщает инстаграм мэрии.

Фото: тгк Якутск
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