В Якутске открываются торговые центры и летние веранды кафе

Исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев 2 июля провел заседание оперативного штаба г. Якутска в связи с переходом на второй этап снятия ограничительных мер. Согласно Указам Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года в Якутске возобновилась работа торговых центров, летних кафе, библиотек, музеев, туристических баз и баз отдыха.

Начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска Ирина Седова выступила с информацией о мерах по регулированию проведения досуговых, развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий, а также оказания соответствующих услуг.

«Со 2 июля открываются все сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания. По распоряжению главы города, в рамках мер поддержки с владельцев летних кафе, расположенных на муниципальной земле, не будет взиматься плата за аренду. В торговых центрах и в городском парке будет исключена работа фуд-кортов», — сообщила Ирина Седова.

В настоящее время проводится разъяснительная работа среди работников торговых предприятий, ассоциаций, туристических баз и объектов общепита о том, какие правила должны соблюдаться на втором этапе снятия ограничительных мер. Руководителям разосланы соответствующие рекомендации, с ними проведены консультации по телефону о порядке работы в новых условиях.

Как отметила Ирина Седова, нестационарные торговые объекты (НТО), которые пострадали во время самоизоляции и не нарушали требования режима, смогут воспользоваться льготами по отмене платы за размещение в течение 6 месяцев.

Городской оперативный штаб напоминает предпринимателям, руководителям торговых предприятий и организаций, предприятий общественного питания и сферы бытовых услуг о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов и покупателей, мастеров и клиентов. Обслуживание клиентов и покупателей без защитных масок строго запрещено. Также владельцы и администраторы торговых объектов, общепита, салонов красоты и парикмахерских обязаны обеспечить социальную дистанцию между покупателями и клиентами, ни в коем случае не допускать массового скопления людей.