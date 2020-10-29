В Якутске открывается выставка молодых художников Якутии

В Доме художника начала работу республиканская выставка молодых художников Якутии «Арт-молодость», организованная Национальным художественным музеем РС(Я) совместно с Союзом художников РС(Я).

Экспозиция «Арт-молодость» открывает новые имена в изобразительном искусстве Якутии и станет отправной точкой в реализации творчества молодых и начинающих художников с уникальной возможностью широкой демонстрации своих работ.

На выставке представлены графические произведения Валериана Васильева (1938-1970) из собрания НХМ РС (Я). Творческий путь художника, ставшего символом молодого поколения 1960-х, был ознаменован поисками новых форм отражения художественных образов, непосредственно предопределивших дальнейшее развитие графического искусства Якутии. Словно неким призывом из прошлого выступает обращение Валериана Васильева к молодым художникам настоящего:

«Давайте же смелее обращаться к важнейшим темам современности! Создадим портреты и композиции, исследующие жизнь, возвышенно скажем о духовной прелести человека. Я за современные ритмы в искусстве, за горячую пульсацию новой эпохи, за то, чтобы никогда не прекращались поиски нового содержания и новой формы».

Эти строки, написанные Валерианом в 28-летнем возрасте – в 1966 году, являются размышлением художника о том, каким будет искусство через 100 лет.

Творчество авторов, чьи работы представлены на этой выставке, является одновременно и свидетельством, и моделированием будущих культурных процессов в республике. Экспозиция включила в себя свыше 100 работ по всем направлениям изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Участниками выставки стали студенты и выпускники Арктического государственного института культуры и искусств, Якутского художественного училища (колледж) им. П.П. Романова, Намского педагогического колледжа им. И.Е. Винокурова и центральных художественных ВУЗов России.

Выставка работает для всех посетителей с 29 октября 2020 г. в Доме художника по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова 31/2Б, 3 этаж.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79