В Якутске открывается выставка «Лоскутная мозаика Якутии»

С 25 февраля по 20 марта 2020 г. в Доме Правительства №2 пройдёт выставка номинантов XII Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика России», приуроченная к Дню народного мастера РС(Я).

На выставке будет представлено традиционное якутское лоскутное шитьё, главная отличительная черта которого – особый колористический строй, сочетание простых геометрических мотивов, пластическая композиция, уникальная традиционная техника «кыбытыы» (кантирование), ручная сборка и вышивка.

Благодаря этим сложным деталям изделия якутских мастериц выглядят особенно изумительно и впечатляюще, они радуют зрителя своими свежими сочными красками. Эти прекрасные работы очень созвучны ритмам современной жизни, они навсегда останутся лучшими образцами народного творчества.

Список мастериц, чьи работы будут представлены на выставке:

• Дьячковская Валентина Григорьевна — руководитель объединения «Ситии» (Сунтарский улус);

• Федорова Мария Ивановна (Усть–Алданский улус);

• Олесова Татьяна Иннокентьевна (с. Хатассы);

• Ефимова Анна Ильинична (с. Хатассы);

• Пестерева Анна Петровна (с. Хатассы);

• Ильина Матрёна Даниловна — мастер народных художественных промыслов РС(Я) (Хангаласский улус);

• Дегтярёва Татьяна Гаврильевна — мастер народных художественных промыслов РС(Я) (Усть–Алданский улус);

• Чемпосовы Ия, Яна Робертовны — народные мастера РС(Я) (Олёкминский улус);

• Федорова Зоя Гаврильевна (Нюрбинский улус);

• Степанова Оксана Тимофеевна (Томпонский улус);

• Большакова Арина Николаевна — народный мастер РС(Я);

• Петрова Светлана Ильинична — мастер народных художественных промыслов РС(Я) (Вилюйский улус);

• Васильева Валентина Афанасьевна — объединение «Саһарҕа» (Хангаласский улус);

• Семенова Галина Дмитриевна — объединение «Саһарҕа» (Хангаласский улус).

• Федотова Мария Петровна — мастер народных художественных промыслов РС(Я) (Таттинский улус);

Коллективная работа «Мүрү оһуора»

• Руководитель: Бочкарева Е. М. (Усть–Алданский улус);

• Атласова Мария Семеновна — народный мастер РС(Я) (Усть–Алданский улус);

• Харлампьева Азияна Филипповна — народный мастер РС(Я) (г. Якутск);

• Семенова Анна Николаевна — мастер народных художественных промыслов РС(Я) (Вилюйский улус);

• Илларионова Маргарита Иннокентьевна (Усть–Алданский улус);

• Васильева Фаина Филипповна — мастер народных художественных промыслов РС(Я) (Верхневилюйский улус).