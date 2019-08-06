06.08.2019
10:19
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Культура & Образование

В Якутске открывается выставка Ирины Мекумяновой

С 8 по 23 августа в выставочном зале Кирова 12 Комдрагмет состоится выставка и мастер классы » От -60 до +40 градусов по Цельсию».

Приглашаю вас на открытие 8 августа в 16 часов!

Мекумянова Ирина.

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