В Якутске открывается выставка для поклонников творчества Александра Самсонова

5 мая 2021 года в Музее музыки и фольклора народов Якутии состоится открытие выставки «Певец Победы: жизнь и творчество Александра Самсонова». Выставка посвящена 76-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Вот уже много лет подряд имя Александра Парфеньевича Самсонова неразрывно связано с этим великим, радостным праздником. Якутский народ его любовно прозвал «Певцом Победы» – именно военные песни из репертуара Заслуженного артиста РФ, Народного артиста ЯАССР, Почетного гражданина г. Якутска А.П. Самсонова столь полюбились поклонникам артиста.

По собственной инициативе, начиная с 2000-го года А.П. Самсонов начал вести благотворительную деятельность по патриотическому воспитанию населения, в особенности молодежи. Он побывал во всех улусах Республики Саха (Якутия), где давал двухчасовые концерты для ветеранов, студентов и школьников, посещал классные часы и рассказывал о своей жизни, взрослении в военное время, лишениях и невзгодах, которые выпали на долю нашего народа и, конечно же, о любви к своей Родине.

На выставке будут представлены личные вещи Александра Парфеньевича и экспонаты из фонда Музея: архивные фотографии, рукописные альбомы, сделанные самим артистом в честь 55, 60, 65, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, книги и песенники, автором и редактором которых выступил сам А.П. Самсонов, граммофонные пластинки, диски с записями песен солиста Якутского драматического театра оперы и балета, афиши концертов и многое другое.

К сожалению, Александр Парфеньевич Самсонов уже закончил свою творческую деятельность и ушел на заслуженный отдых. Но для поклонников артиста есть уникальная возможность окунуться в творчество любимого певца, посетив нашу выставку.

Дата: с 5 – 14 мая 2021 г.

Место: Музей музыки и фольклора народов Якутии

Адрес: ул. Кирова д.31 этаж 3

График работы: с 10.00 – 18.00 (с понедельника по субботу)