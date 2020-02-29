В Якутске открылась «Весенняя Ярмарка» в «КРУЖАЛО»
Дорогие друзья!💝
Не за горами уже долгожданные весенние праздники, когда мы снова будем поздравлять своих любимых и близких нам людей! Приглашаем посетить «Весенюю ярмарку» посвящённую «Широкой Масленице» и 8 марта 🎁🌺🌺🌺 «Весенняя Ярмарка» пройдет 29 февраля и 1 марта в ТР «КРУЖАЛО».
Программа
29 февраля
11:00 Выступление коллективов «Северные звездочки» и ансамбль «Тигинэт»
12:00 Церемония награждения Благодарственными письмами.
13:00 Показ ювелирного салона «Алгыс» — «Ювелирный гардероб»
13:30 Новые услуги салона цветов «Зелёный рай» с презентацией флориста — составление вечернего букета.
14:00 МК по Ароматестированию, компания «Глорион»
15:00 Презентация производителей товаров резидентов Бизнес Инкубатора:
Krystalmoda — декоративное оформление вещей кристаллами, ООО «Солко» — Якутский бренд стильной одежды, ООО «Мясо Якутии» — Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде, «Северная сказка» — Производство сувенирной продукции, «МасИгра» — Производство развивающих игр и игрушек.
16:00 МК по украшению резинок для волос.
1 марта «Широкая Масленица»
13:00 «Масленица золотая, гостья дорогая!» концертно-развлекательная программа
13:00 «Где блины там и мы!»
На уличной экспозиции
Игры, Забавы, Турниры, культурно-развлекательная программа, флешмоб!
По вопросам участия и сотрудничества звонить по телефону 42-24-02
@sakhaexpo.ru
+7 (999) 174-67-82