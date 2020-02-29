В Якутске открылась «Весенняя Ярмарка» в «КРУЖАЛО»

Дорогие друзья!💝

Не за горами уже долгожданные весенние праздники, когда мы снова будем поздравлять своих любимых и близких нам людей! Приглашаем посетить «Весенюю ярмарку» посвящённую «Широкой Масленице» и 8 марта 🎁🌺🌺🌺 «Весенняя Ярмарка» пройдет 29 февраля и 1 марта в ТР «КРУЖАЛО».



Программа

29 февраля

11:00 Выступление коллективов «Северные звездочки» и ансамбль «Тигинэт»

12:00 Церемония награждения Благодарственными письмами.

13:00 Показ ювелирного салона «Алгыс» — «Ювелирный гардероб»

13:30 Новые услуги салона цветов «Зелёный рай» с презентацией флориста — составление вечернего букета.

14:00 МК по Ароматестированию, компания «Глорион»

15:00 Презентация производителей товаров резидентов Бизнес Инкубатора:

Krystalmoda — декоративное оформление вещей кристаллами, ООО «Солко» — Якутский бренд стильной одежды, ООО «Мясо Якутии» — Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде, «Северная сказка» — Производство сувенирной продукции, «МасИгра» — Производство развивающих игр и игрушек.

16:00 МК по украшению резинок для волос.



1 марта «Широкая Масленица»

13:00 «Масленица золотая, гостья дорогая!» концертно-развлекательная программа

13:00 «Где блины там и мы!»



На уличной экспозиции

Игры, Забавы, Турниры, культурно-развлекательная программа, флешмоб!



По вопросам участия и сотрудничества звонить по телефону 42-24-02

@sakhaexpo.ru