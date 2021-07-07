В Якутске открыты пять детских лагерей

Учитывая ситуацию с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, работа детских загородных стационарных оздоровительных лагерей города Якутск организована в «закрытом» режиме с наполняемостью не более 75%.

С 25 июня в пяти детских загородных оздоровительных лагерях для детей города Якутска «Бинго» (НОШ №36), «Радуга» (СПЛ), «Родничок» (СОШ №21), «Спутник» (НПСОШ №2), «Каландаришвили» (СОШ №31) отдыхает 396 воспитанников.

По санитарно-эпидемиологическим требованиям заезд и выезд детей и сотрудников в лагеря осуществлялась одновременно. Выход и выезд детей, а также персонала за пределы лагеря в период смены не допускается.

Перед началом смены все воспитанники и работники лагеря проходили анализы на COVID-19 методом ПЦР не ранее, чем за 3 календарных дня до начала смены.

По информации Управления Образования Окружной администрации города Якутска, на все путевки муниципальных загородных круглосуточных лагерей предусмотрена компенсация в размере 13713 рублей за счет республиканской субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей. Родители оплачивают разницу от стоимости путевки по каждому лагерю отдельно, поскольку цена путевки в каждый лагерь разная.

Кроме этого, родители могут вернуть 50% от суммы, которую они оплатили за путевку по кэшбэку. Родителям, оплатившим через сайт мирпутешестий.рф (через карту МИР) кэшбэк уже возвращается.

Также организован отдых и оздоровление 97 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав Окружной администрации города Якутска, отделении участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Якутское», за счет средств муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018 — 2022 годы».

Второй сезон в муниципальных лагерях начнется с 18 июля. Так, «Родничок» примет детей с 19 июля по 8 августа, «Спутник» с 20 июля по 9 августа, «Каландаришвили» с 29 июля по 18 августа, «Бинго» с 18 июля по 7 августа, «Радуга» с 19 июля по 8 августа.