В Якутске открыто сквозное движение по улице Аммосова

Теперь автомобилисты смогут проехать по улице Аммосова, пересекая проспект Ленина. Данный участок дороги отсыпан. По фото видно, что это временно, так как ремонт проспекта еще не завершен.

Фото: тгк YKT CRIMINAL Источник: тгк YKT CRIMINAL

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