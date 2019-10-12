В Якутске открыта 26-ая теплая остановка

В рамках Года добрососедства в Якутске продолжается реализация социального проекта «Теплая автобусная остановка». 11 октября на 4 км Сергеляхском шоссе открылась двадцать шестая по счету теплая остановка «Медцентр» (конечная).

От имени Окружной администрации Якутска горожан поздравила руководитель Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Светлана ВАСИЛЕНКО. «Новая теплая остановка находится рядом с Медицинским центром, что имеет немаловажное значение для жителей. Социальный проект муниципально-частного партнерства стартовал в 2013 году, первые остановки были запущены в 2014 году. Отрадно, что проект Окружной администрации находит активную поддержку предпринимателей», – отметила Светлана Василенко.

«Сегодня знаковое событие – воплотилось в жизнь еще одно желание жителей Сайсарского округа, реализован теплый объект на конечной автобусной остановке. У жителей округа и пациентов Медцентра со всей республики появилась возможность ожидать автобус в тепле, комфортных условиях. Пусть теплые остановки появляются как в центре, так и на окраинах города, это показатель социально-экономического уровня развития столицы», — сказал руководитель Сайсарского округа Леонид БЯСТИНОВ.

От имени жителей Сайсарского округа выступил Лев ЛИ. «Проект комфортной городской среды планомерно, целенаправленно и очень успешно реализовывается. В нашем микрорайоне «Мерзлотка» сделано очень многое. Мы очень рады, что данный объект включает себя не только теплую остановку, но и магазин местной продукции», – поблагодарил активный житель округа.

Индивидуальный предприниматель Александр СОЛОВЬЕВ провел презентацию новой остановки. Теплая автобусная остановка оборудована мониторами отслеживания местоположения маршрутных автобусов в реальном времени и камерами прямой трансляции с улицы. В помещении остановки установлены терминал для пополнения транспортной карты, кресла для удобства ожидания автобусов.

Окружная администрация города Якутска начала реализацию социально значимого проекта «Теплая автобусная остановка» в 2014 году в рамках муниципально-частного партнерства. Проект был отмечен дипломом первой степени в номинации «Развитие коммунальной инфраструктуры» во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.