В Якутске открыт первый магазин SakhaBoho!

Отличная новость для модниц! В центре Якутска открыт первый магазин популярного бренда SakhaBoho. Об этом сообщила SakhaLife талантливый дизайнер Анжелика КИРИЛЛИНА, создательница всей коллекции и этого направления одежды.

Анжелика Кириллина несколько лет назад стремительно ворвалась в мир моды и покорила всех своим индивидуальным почерком. В 2013 году она была отмечена в номинации «Лучший модельер» на Неделе моды в Якутске, следом Анжелика выиграла I Евразийский конкурс «Этно-Эрато», вскоре победила на конкурсе «Адмиралтейская игла» в Петербурге, вышла в финал международного конкурса «Русский силуэт» в Москве. Ее хвалили Зайцев, Юдашкин и Татьяна Михалкова. Сегодня у неё довольно большая мастерская, авторская линия якутской одежды и аксессуаров.

В мае этого года Анжелика при защите проектов на вхождение в бизнес-инкубатор, попутно выиграла грант от народного депутата и бизнесмена Виктора ФЕДОРОВА, который инвестирует в ее бизнес 1 миллион 300 тысяч рублей.

И вот – опять радостная новость от Анжелики. Теперь якутянкам не надо вылавливать модельера в соцсетях, ждать ярмарки и специальные события. Теперь одежду в стиле якутского бохо и аксессуары от Анжелики Кириллиной можно приобрети в центре Якутска!

Бутик SakhaBoho открыт в торговом центре «Плаза» по ул. Аммосова, 6а, на втором этаже. Анжелика сама продумала дизайн магазина, и он тоже несет отпечаток ее таланта и креатива.

Столь долгожданное событие произошло буднично, без речей и фанфар. Едва открыв магазин вчера, сегодня Анжелика с сыном улетела отдыхать на Алтай. Но обещает по возвращении устроить кипеж для почитателей ее таланта.