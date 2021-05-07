В Якутске открыт цикл кинопоказов документальных фильмов, посвященных Победе

«Фильм о воине, учителе, летописце Иване Михайловиче ПАВЛОВЕ смотрится на одном дыхании. Уверен, этот документальный фильм никого не оставит равнодушным. Фильм искренний, обращенный ко всем нам», — поделился впечатлением председатель Совета депутатов МО «Чурапчинский улус» Афанасий ЗАХАРОВ.

В Якутске в рамках мероприятия «Победители» кинотеатр «Лена» открыл этим документальным фильмом цикл показов лент, посвященных вкладу народу саха в Великую Победу. В рамках цикла будут показаны картины о снайпере артиллеристе Гавриилу ПРОТОДЬЯКОНОВЕ, о трагедии переселения чурапчинских колхозов в северные районы Якутии и др.

В ходе мероприятия сценарист Алексей АМБРОСЬЕВ, продюсер Надежда КУЗЬМИНА, режиссер Иван КРИВОГОРНИЦЫН подробно рассказали о ходе подготовки фильма. С приветственным адресом по видеосвязи обратился глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН. От имени всего района он выразил благодарность всей съёмочной бригаде.

Фильм повествует о жизни заслуженного учителя школ ЯАССР, лауреата премии им. П.А.Ойунского, кавалера ордена “Полярная звезда”, почетного гражданина Чурапчинского улуса Ивана Михайловича Павлова. Он участвовал в освобождении Белгорода, Дергачи, Харькова, Кенигсберга и Прибалтики. Удостоен Ордена Славы III степени и Отечественной войны I степени, медалями “За Боевые заслуги” и “За победу над Германией”. Многое сделал для увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны.

Документальный фильм можно посмотреть на ютуб-каналах администрации улуса и Центра «Айылгы».