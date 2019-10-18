В Якутске открылся VII фестиваль косторезного искусства народов России

С 17 по 20 октября 2019 года в Якутске проходит VII фестиваль косторезного искусства народов России. Одним из первых гостей выставки стал председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

“Для нашей республики косторезное искусство имеет особое значение, потому что именно в Якутии находится более 90% мамонтовой фауны, которая сохранена в мире”, — отметил премьер-министр. Он подчеркнул, что сейчас косторезное искусство необходимо выводить на новый профессиональный уровень.

“Мамонт — это не только один из ключевых брендов республики, в нем сочетается и народный промысел, и экономически востребованное сырьё, и высокое искусство, и уникальный объект для научных исследований”, — сказал Владимир Солодов.

Отметим, в Фестивале принимают участие мастера-косторезы, предприятия-производители косторезных изделий, центры художественной резьбы. Продемонстрировать свое мастерство прибыли представители отрасли из 13 регионов Российской Федерации, 13 улусов Республики Саха (Якутия) и города Якутска, и даже из Гренландии.