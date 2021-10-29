В Якутске на месте старого кладбища открылся сквер памяти

Старое забытое кладбище в районе Хатын-Юряха — Белое озеро, у

которого длинная история, свыше 120 лет, станет местом

памяти поколений. Здесь обнаружены захоронения исторического значения.

В этой местности, где расположено много городских дач,

состоялось 29 октября открытие сквера «Память поколений – Новгородовский Погост».

Здесь покоятся многочисленные представители рода Новгородовых, предки

потомков Якутского казачьего полка, участники Великой Отечественной

Войны.



На протяжении столетия старое кладбище подверглось вандализму, многие

захоронения разорены, надгробные памятники снесены. На кладбище

обнаружена последняя надгробная плита с датой конца 19 века, рядом

расположены захоронения с 1940 по 1972 год. История кладбища идет от

якутского казачьего полка, затем это был колхоз «Новый путь», впоследствии

ставший совхозом «Якутский».



Когда-то здесь были земельные наделы якутских казаков, данные в дар

русским царем (казаки их называли дачами). Это земли династий Новгородовых, Шепелёвых,

Рыбниковых и многих других, живших в прошлом веке, местности «Ураха»,

с проходившей мимо дорогой на село Маган (в современности — Хатын-

Юрях, Белое озеро, СОТ Зенит-1). Впоследствии, здесь нашли свой покой работники первого якутского

авиаотряда.



Благодаря инициативе журналиста Олега Желнина в рамках проекта

«Народный бюджет» при совместной работе с музеем г. Якутска и поддержке Окружной администрации данный участок преобразится в сквер г. Якутска. В открытии исторической достопримечательности приняли участие первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, председатель Общественной палаты г. Якутска Андрей

Высоких, глава Управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко и

инициатор проекта Олег Желнин. Кроме того, присутствовали потомки рода

Новгородовых, Лукиных и другие. По словам организаторов, это пока первый этап восстановления. На сегодняшний день произведены георадиолокационные исследования, много еще неизвестного. Предстоит

серьезная научно-исследовательская работа по созданию нового

архитектурного облика сквера. В этот день прозвучали слова благодарности

в адрес Олега Желнина за его неравнодушие, инициативу по сохранению

исторической памяти и пожелания о продолжении данного проекта.



Как рассказывает Желнин, он взялся по завещанию матери, оформить место

погоста для памяти. «Уже много лет рядом находится её дача. Надо возрождать утраченную

память. И не надо пытаться на костях строить новый коттедж для продажи. Я

просто отстоял память поколений в противостоянии жадности человеческой,

которая уничтожила более древний и знатный погост на второй дамбе

Хатынг-Юряха. Все об это знают. И не надо бояться усопших. Сейчас такое время, когда людям надо

вспоминать прошлое, потому что в нем не живет злость и ненависть,

оно только напоминает, что такое тоже есть. В прошлом живет только

хорошее! Так устроена память человека, а память иногда помогает не только

жить, но двигаться вперед. Зная кто ты, откуда и кто твои предки и жить

проще. А люди должны знать, что история это не только Египет со своими пирамидами, а вот она под ногами здесь, реальная. Вот теперь стоит вопрос, как это сделать, чтоб не пугаться этой реальности, а сделать её доброй и интересной», — отмечает известный журналист, инициатор

этого проекта.