29.09.2019
11:34
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Культура & Образование

В Якутске открылся сквер «Аллея песни- Ырыа ыллыга»

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В Якутске открылся сквер Аллея песни- Ырыа ыллыга🤗 . Фото и видео @stroitelnyokrug Состоялось торжественное открытие сквера «Аллея песни- Ырыа ыллыга» и именных скамеек знаменитых и любимых всеми мелодистов-песенников Марины Поповой, Христофора Максимова, Валерия Ноева, Ольги Ивановой-Сидоркевич, Анастасии Варламовой, Марфы Колесовой-Расторгуевой, Виталия Андросова, Раисы Захаровой. С приветствием выступили руководитель Управы Строительного округа Савва Михайлов, и.о. министра культуры РС(Я) Владислав Левочкин, народный депутат РС(Я) Елена Голомарева и автор проекта Аллеи мелодистов Татьяна Березина. Также со словами благодарности выступили близкие родственники, коллеги и друзья мелодистов, именные скамейки которых сегодня торжественно открыли. Мероприятие прошло в приятной и дружественной обстановке. Благодарим всех за активное участие!👏🏻👏🏻👏🏻 #ЫрыаАартыга #ЫрыаЫллыга #Якутск #СтроительныйОкруг . #sakhalife #Аллеяпесни #Ырыаыллыга #якутск

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Источник: https://www.instagram.com/stroitelnyokrug/
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