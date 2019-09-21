В Якутске открылся очередной центр «Мой бизнес»

Торжественное открытие очередного центра «Мой бизнес» состоялось в столице республики в здании бизнес-центра по улице Кирова. В мероприятии приняли участие вице-премьер Якутии Кирилл Бычков, члены кабмина республики, общественники и предприниматели.

Новое окно «Мой бизнес» открылось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основная задача центра – оказывать комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сокращая бюрократические барьеры. Здесь предпринимателям будут помогать в получении государственных услуг, например, в регистрации юридического лица, получении выписок из реестров и т.д.

«Это самый действенный способ поддержки малого и среднего предпринимательства. По сути для предпринимателей – это личный кабинет, офис, где действительно приятно находиться. Считаю, что учреждение будет способствовать увеличению количества предпринимателей в республике», – сказал Кирилл Бычков.

Вице-премьер отметил, что такие центры появятся во всех районах республики. Так, помимо семи окон в Якутске, в ближайшее время планируется организовать работу ещё десяти окон «Мой бизнес» в муниципалитетах. К уже существующим центрам в Алданском, Намском, Нюрбинском и Мегино-Кангаласском районах добавятся центры в Амгинском, Вилюйском, Горном, Нерюнгринском, Томпонском и Усть-Майском районах.