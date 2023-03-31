В Якутске открылся фестиваль #Якутск.Весна.Рахманинов.
28 марта 2023 года Филармония Якутии открыла фестиваль #Якутск.Весна.Рахманинов.
Фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.
Художественный руководитель фестиваля – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РС(Я) Наталья Базалева.
Концерт-открытие состоялся в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» и прошел на сцене Государственного театра оперы и балеты РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.
С приветственным словом выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Ноев:
— Весна в России ассоциируется с Рахманиновым и сейчас юбилей гениального композитора отмечает весь музыкальный мир!
Афанасий Иванович выразил благодарность Мариинскому театру, Московской филармонии за уникальную возможность увидеть в Якутске новых звезд современного музыкального искусства – Гургена Петросяна и Алексея Мельникова.
Действительно, гости фестиваля – молодые, но уже многого достигшие музыканты. Оба – лауреаты многочисленных международных конкурсов и уже с большим опытом работы с симфоническими оркестрами не только России, но и зарубежья. Однако, наверное, главными достижениями музыкантов стала их победа в самых престижных музыкальных конкурсах:
Гурген Петросян – дирижёр Мариинского театра Санкт-Петербурга под руководством Валерия Гергиева, лауреат I премии и Золотой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова (2022).
Алексей Мельников – солист Московкой филармонии, пианист, лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2019).
Открыла концерт сказочная симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова — одно из самых чудесных произведений, рисующих мир музыкального Востока. Яркость оркестровой фантазии, огненный темперамент в исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Гургена Петросяна покорили якутскую публику. Под оглушительные аплодисменты завершалось первое отделение концерта.
Во втором отделении оркестр исполнил «Итальянское каприччио» еще одного русского гения – Петра Ильича Чайковского, который высоко оценил дарование молодого Рахманинова и помог добиться постановки оперы «Алеко» — его дипломной работы в Большом театре, получившей невероятный успех у публики.
И, наконец, в финале концерта перед оркестром появился король инструментов – рояль!
Удивительно, свежо прозвучал Первый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в исполнении солиста Алексея Мельникова!
Виртуозная игра пианиста завораживала, музыка из-под его длинных пальцев летела легко, эмоционально, вдохновенно!
Конечно же, после такого исполнения зал долго не отпускал музыкантов. Гости фестиваля три раза выходили на поклон, а публика требовала продолжения. На бис Алексей исполнил «Прелюдию» Рахманинова.
Концерт подарил невероятные эмоции от красоты музыки!
После концерта Гурген и Алексей поделились своими впечатлениями и дали небольшое интервью:
— Гурген, как вы считаете, почему Рахманинова любят не только в России, но и миллионы людей во всем мире?
— Музыка Рахманинова проникает в самое сердце каждого человека, её очень легко понять, легко почувствовать! Его музыка — это неописуемая красота! Нужно просто прийти в концертный зал и послушать, почувствовать ее искренность.
— Как сыгрываетесь с новым оркестром?
— Приходишь на репетицию, знакомишься, смотришь на людей, начинаешь играть и в процессе понимать, где сильные стороны, а где слабые. Всё происходит в данный момент – ты должен сходу понять, что делать, как улучшить, как помочь оркестру, как где-то вдохновить, где-то быть строгим. Это как общение с людьми, разговор с человеком. Взаимопонимание, взаимная помощь, я думаю – это самое главное!
— Как Вам работалось с нашим симфоническим оркестром?
— Честно говоря, было волнительно сюда лететь. Якутск, «Шехеразада», Первый концерт Рахманинова — совсем непростой. Было очень приятно понять, что люди очень отзывчивые, очень хорошая дисциплина, все очень четко выполняют, все спокойно, никто не разговаривает. Ведь бывает по-разному в оркестрах. Замечательные впечатления произвели, я успокоился – контакт есть, все будет хорошо. Я рад, что прилетел!
— Дирижер — профессия штучная, специфическая. Благодаря кому Вы сделали свой выбор?
— Как-то само собой так произошло. Педагоги в музыкальной школе повлияли. У нас в школе был очень хороший хоровой дирижер, она и сейчас преподает, очень интересно работала с нами, с хором. Мне было всегда интересно с ней общаться, она посоветовала поступить в колледж на хорового дирижера, потом консерватория, жизнь так сложилась.
— Кто из музыкантов Вас вдохновляет?
— Конечно, это Валерий Абисалович Гергиев. Удивительно наблюдать за его работой, за его неиссякаемой энергией, как он умудряется столько дирижировать, практически каждый день по два выступления. Это удивительно, и это вдохновляет и мотивирует. Человек – сила!
— Алексей, помните первое разученное произведение?
— Очень приблизительно, я много читал с листа. В детстве я любил открыть какой-нибудь сборник и играть все подряд. Мне кажется, это была «Прелюдия», и скорей всего си-минорная. «Полишинель», я помню еще играл, когда был маленький. Кстати, очень редко исполняемое произведение Рахманинова.
— Какое произведение Рахманинова, на Ваш взгляд, самое сильное?
— Сложно сказать. Могу только сказать, какие мои любимые — это «Колокола» и третья симфония. Это не для того, чтобы выделиться (смеется), правда, очень люблю! Из фортепианного – третий концерт.
— Инструмент влияет на звучание?
— Естественно! Если выбирать — играть на плохом инструменте, но в хорошей акустике или наоборот, то лучше очень плохой инструмент и хорошая акустика.
— Как Вам наша акустика?
— Это театр, он не предназначен для таких выступлений и если сравнивать с другими театрами, в которых я играл, то она не плохая – хоть что-то отражается и летит. Когда узнаешь, что будешь играешь в театре, всегда ожидаешь, что будет сухо. Даже в Большом театре, мне приходилось дважды играть на исторической сцене, которая не предназначена для концертного выступления и было очень сложно. Там даже подзвучка есть у оркестра, легкая, но она есть.
— Концертный зал Мариинского театра считается лучшим?
— Безусловно, концертный зал Мариинского театра лучший в стране. Возможно, он может посоревноваться и с Европой. С Азией вряд ли, потому что в Азии такой зал в каждой провинции, особенно в Японии.
— Волнуетесь на сцене?
— В общем не сильно, но иногда бывает. Конечно, многое зависит от степени готовности. Не всегда одинаково хорошо готов к концертам, разумеется, такой бывает график, что иногда вдруг что-то образовывается внезапно и это тоже влияет, но в целом я не из тех, кто мандражирует.
— «Лучшим, что есть во мне, я обязан ему», — говорил Сергей Рахманинов о своем учителе Николае Сергеевиче Звереве. Кого из своих преподавателей Вы хотели бы выделить?
— Конечно, Сергея Леонидовича Доренского, у которого я учился 15 лет и когда уже его не стало, да и при нем еще я занимался с Николаем Львовичем Луганским и даже до сих пор, если что-то новое выучил — приношу и показываю. Всех педагогов благодарю. Неблагодарный и священный труд!
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