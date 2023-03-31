В Якутске открылся фестиваль #Якутск.Весна.Рахманинов.

28 марта 2023 года Филармония Якутии открыла фестиваль #Якутск.Весна.Рахманинов.

Фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.

Художественный руководитель фестиваля – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РС(Я) Наталья Базалева.

Концерт-открытие состоялся в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» и прошел на сцене Государственного театра оперы и балеты РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.

С приветственным словом выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Ноев:

— Весна в России ассоциируется с Рахманиновым и сейчас юбилей гениального композитора отмечает весь музыкальный мир!

Афанасий Иванович выразил благодарность Мариинскому театру, Московской филармонии за уникальную возможность увидеть в Якутске новых звезд современного музыкального искусства – Гургена Петросяна и Алексея Мельникова.

Действительно, гости фестиваля – молодые, но уже многого достигшие музыканты. Оба – лауреаты многочисленных международных конкурсов и уже с большим опытом работы с симфоническими оркестрами не только России, но и зарубежья. Однако, наверное, главными достижениями музыкантов стала их победа в самых престижных музыкальных конкурсах:

Гурген Петросян – дирижёр Мариинского театра Санкт-Петербурга под руководством Валерия Гергиева, лауреат I премии и Золотой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова (2022).

Алексей Мельников – солист Московкой филармонии, пианист, лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2019).

Открыла концерт сказочная симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова — одно из самых чудесных произведений, рисующих мир музыкального Востока. Яркость оркестровой фантазии, огненный темперамент в исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Гургена Петросяна покорили якутскую публику. Под оглушительные аплодисменты завершалось первое отделение концерта.

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Во втором отделении оркестр исполнил «Итальянское каприччио» еще одного русского гения – Петра Ильича Чайковского, который высоко оценил дарование молодого Рахманинова и помог добиться постановки оперы «Алеко» — его дипломной работы в Большом театре, получившей невероятный успех у публики.

И, наконец, в финале концерта перед оркестром появился король инструментов – рояль!

Удивительно, свежо прозвучал Первый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в исполнении солиста Алексея Мельникова!

Виртуозная игра пианиста завораживала, музыка из-под его длинных пальцев летела легко, эмоционально, вдохновенно!

Конечно же, после такого исполнения зал долго не отпускал музыкантов. Гости фестиваля три раза выходили на поклон, а публика требовала продолжения. На бис Алексей исполнил «Прелюдию» Рахманинова.

Концерт подарил невероятные эмоции от красоты музыки!

После концерта Гурген и Алексей поделились своими впечатлениями и дали небольшое интервью:

— Гурген, как вы считаете, почему Рахманинова любят не только в России, но и миллионы людей во всем мире?

— Музыка Рахманинова проникает в самое сердце каждого человека, её очень легко понять, легко почувствовать! Его музыка — это неописуемая красота! Нужно просто прийти в концертный зал и послушать, почувствовать ее искренность.

— Как сыгрываетесь с новым оркестром?

— Приходишь на репетицию, знакомишься, смотришь на людей, начинаешь играть и в процессе понимать, где сильные стороны, а где слабые. Всё происходит в данный момент – ты должен сходу понять, что делать, как улучшить, как помочь оркестру, как где-то вдохновить, где-то быть строгим. Это как общение с людьми, разговор с человеком. Взаимопонимание, взаимная помощь, я думаю – это самое главное!

— Как Вам работалось с нашим симфоническим оркестром?

— Честно говоря, было волнительно сюда лететь. Якутск, «Шехеразада», Первый концерт Рахманинова — совсем непростой. Было очень приятно понять, что люди очень отзывчивые, очень хорошая дисциплина, все очень четко выполняют, все спокойно, никто не разговаривает. Ведь бывает по-разному в оркестрах. Замечательные впечатления произвели, я успокоился – контакт есть, все будет хорошо. Я рад, что прилетел!

— Дирижер — профессия штучная, специфическая. Благодаря кому Вы сделали свой выбор?

— Как-то само собой так произошло. Педагоги в музыкальной школе повлияли. У нас в школе был очень хороший хоровой дирижер, она и сейчас преподает, очень интересно работала с нами, с хором. Мне было всегда интересно с ней общаться, она посоветовала поступить в колледж на хорового дирижера, потом консерватория, жизнь так сложилась.

— Кто из музыкантов Вас вдохновляет?

— Конечно, это Валерий Абисалович Гергиев. Удивительно наблюдать за его работой, за его неиссякаемой энергией, как он умудряется столько дирижировать, практически каждый день по два выступления. Это удивительно, и это вдохновляет и мотивирует. Человек – сила!

— Алексей, помните первое разученное произведение?

— Очень приблизительно, я много читал с листа. В детстве я любил открыть какой-нибудь сборник и играть все подряд. Мне кажется, это была «Прелюдия», и скорей всего си-минорная. «Полишинель», я помню еще играл, когда был маленький. Кстати, очень редко исполняемое произведение Рахманинова.

— Какое произведение Рахманинова, на Ваш взгляд, самое сильное?

— Сложно сказать. Могу только сказать, какие мои любимые — это «Колокола» и третья симфония. Это не для того, чтобы выделиться (смеется), правда, очень люблю! Из фортепианного – третий концерт.

— Инструмент влияет на звучание?

— Естественно! Если выбирать — играть на плохом инструменте, но в хорошей акустике или наоборот, то лучше очень плохой инструмент и хорошая акустика.

— Как Вам наша акустика?

— Это театр, он не предназначен для таких выступлений и если сравнивать с другими театрами, в которых я играл, то она не плохая – хоть что-то отражается и летит. Когда узнаешь, что будешь играешь в театре, всегда ожидаешь, что будет сухо. Даже в Большом театре, мне приходилось дважды играть на исторической сцене, которая не предназначена для концертного выступления и было очень сложно. Там даже подзвучка есть у оркестра, легкая, но она есть.

— Концертный зал Мариинского театра считается лучшим?

— Безусловно, концертный зал Мариинского театра лучший в стране. Возможно, он может посоревноваться и с Европой. С Азией вряд ли, потому что в Азии такой зал в каждой провинции, особенно в Японии.

— Волнуетесь на сцене?

— В общем не сильно, но иногда бывает. Конечно, многое зависит от степени готовности. Не всегда одинаково хорошо готов к концертам, разумеется, такой бывает график, что иногда вдруг что-то образовывается внезапно и это тоже влияет, но в целом я не из тех, кто мандражирует.

— «Лучшим, что есть во мне, я обязан ему», — говорил Сергей Рахманинов о своем учителе Николае Сергеевиче Звереве. Кого из своих преподавателей Вы хотели бы выделить?

— Конечно, Сергея Леонидовича Доренского, у которого я учился 15 лет и когда уже его не стало, да и при нем еще я занимался с Николаем Львовичем Луганским и даже до сих пор, если что-то новое выучил — приношу и показываю. Всех педагогов благодарю. Неблагодарный и священный труд!