В Якутске открылся еще один расчетный центр

Сегодня, 6 сентября, состоялось торжественное открытие первого в городе ЕРИЦ (Единого расчетно-информационного центра) ПАО «ДЭК» по адресу: Федора Попова, 6/1. В новом помещении ЕРИЦ все предусмотрено для комфортного обслуживания населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Эхо столицы Источник: @exostolicy

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