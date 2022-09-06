06.09.2022
18:19
189

Якутск

В Якутске открылся еще один расчетный центр

Сегодня, 6 сентября, состоялось торжественное открытие первого в городе ЕРИЦ (Единого расчетно-информационного центра) ПАО «ДЭК» по адресу: Федора Попова, 6/1.

В новом помещении ЕРИЦ все предусмотрено для комфортного обслуживания населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Эхо столицы
Источник: @exostolicy

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх