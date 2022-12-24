В Якутске открылся центр по обучению управлению беспилотниками

В Якутске на базе колледжа связи и энергетики открылся центр подготовки операторов информационных систем, где будут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами. Обучение начнется с января 2023 года, сообщает ЯСИА.

«Время очень быстро идет вперед, экономика нашей республики и страны сейчас активно перестраивается. В условиях специальной военной операции все более востребованы специалисты, которые умеют работать с информационными технологиями. Как республика, которая ставит в приоритет развитие IT-технологий, мы не могли стоять в стороне. Я благодарен правительству республики, министерству инноваций и колледжу за то, что поддержали мою идею создания центра. Я уверен, что мы подготовим достойных специалистов, которые всегда будут востребованы во многих отраслях», — отметил глава республики Айсен Николаев.

Специально для центра в колледже открыли два новых учебных кабинета для теоретического обучения и технической эксплуатации. В дальнейшем образовательную программу планируется реализовать на базе 9 класса со сроком обучения 3 года 10 месяцев. В период с 2023 года по 2025 года пройдут обучение 1060 студентов.

Создание центра подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов высоко оценил и поддержал вице-премьер — полпред ДФО Юрий Трутнев. Отметим, что при поддержке Мининноваций региона квалифицированные инструкторы проводят курсы ускоренной подготовки тактических операторов беспилотных летательных аппаратов для правоохранительных органов и добровольцев. Практические и теоретические занятия проходят в помещениях ЦСП «Триумф». Фото: