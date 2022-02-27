В Якутске открылся бесплатный каток

Каток организован, благодаря сотрудничеству Группы компаний «Мичан» и Управы Губинского округа МКУ ГО «город Якутск».



В день открытия малыши с удовольствием прокатились в оленьей упряжке, пообщались с дружелюбным Тэдди и конечно , первыми обкатали долгожданный каток.



Каток расположен перед зданием первого семейно-спортивного развлекательного центра «Качели» , который распахнёт свои двери в мае этого года и станет точкой притяжения для активного отдыха детей и взрослых.

Вот что значит социально ответственные предприниматели, ещё даже не открылись ,а уже создают уютные атмосферные места вокруг ,чтобы радостных событий становилось больше.