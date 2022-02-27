27.02.2022
16:02
167

Якутск

В Якутске открылся бесплатный каток

Каток организован, благодаря сотрудничеству Группы компаний «Мичан» и Управы Губинского округа МКУ ГО «город Якутск».

В день открытия малыши   с удовольствием прокатились в оленьей упряжке, пообщались с дружелюбным Тэдди и конечно , первыми обкатали долгожданный каток.

Каток расположен перед зданием первого семейно-спортивного развлекательного центра «Качели» , который распахнёт свои двери в мае этого года и станет точкой притяжения для активного отдыха детей и взрослых.
Вот что значит социально ответственные предприниматели, ещё даже не открылись ,а уже создают уютные атмосферные места вокруг ,чтобы радостных событий становилось больше.

Фото: Управа Губинского округа
Источник: Управа Губинского округа
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх