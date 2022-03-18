В Якутске открылось пространство Free Library

«Free Library» – это гибридное пространство для комфортного уединенного чтения и саморазвития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.

«Free Library» действует на двух этажах библиотеки. Второй этаж основного здания функционирует как «Сервис центр», в котором работает регистратура, зал для каталогов и Зал с периодическими изданиями. Для читателей открылась современная кофейня с открытой библиотекой и доступом к Wi-Fi.

Этажом выше действует «Актив-центр», в территорию которого входят ивентовая зона, читальный зал и автоматизированные рабочие места.

Для удобства читателей книжные фонды представлены в открытом виде, также читатели имеют доступ к новинкам книжного издательства «Айар», от книжных магазинов Starbooks.ykt, Book_stories_ykt, «Книжный маркет».

В «Актив-центре» будут проходить мероприятия, работать различные книжные инсталляции и экспозиции.

«В «Free Library» наши читатели смогут провести часы в компании любимых произведений, обмениваться мнениями со своими единомышленниками и просто приятно провести время, брать на дом книги и пить вкусный кофе» — сообщают сотрудники библиотеки.

Режим работы Национальной библиотеки Якутии:

Понедельник-пятница — 10.00-20.00 чч.

Воскресенье — 10.00-18.00 чч.

Суббота — выходной.