В Якутске открылись первые муниципальные автобусные остановки

24 марта состоялось торжественное открытие новых теплых остановок: на ул. Лермонтова напротив Департамента жилищных отношений, ул. Пояркова «Якутский сельскохозяйственный техникум» у Национальной гимназии и на конечной остановке автобусов по ул. Воинская.

Напомним, решение об установке новых теплых остановок принял и.о. главы города Якутска Евгений Григорьев, который в феврале этого года поручил строительному блоку включить в план реконструкции улично-дорожной сети города Якутска установку 20 новых теплых остановок. Теплые остановки строятся за счет средств, выделенных из республиканского бюджета на исполнение столичных функций.

В торжественной церемонии открытия теплой остановки на ул. Лермонтова принял участие исполняющий обязанности главы города Якутска Роман Сорокин. В приветственной речи он отметил, что эксплуатация новых остановок передается в ведение муниципального предприятия «ЯПАК».

«С этого года меняем подход к автобусным остановкам. Раньше теплые остановки эксплуатировались предпринимателями, сейчас все объекты мы полностью передаем в МУП «ЯПАК». Данный подход позволит нам устанавливать режим работы, исходя из потребностей и пожеланий самих горожан. Понимая необходимость и важность данных объектов для наших жителей, до октября планируем открыть 20 таких теплых остановок, оснащенных всем необходимым оборудованием», — сказал Роман Сорокин.

Благодарность Окружной администрации от имени жителей Строительного округа выразила многодетная мать, председатель родительского комитета СОШ № 27 Лена Дудкина.

Площадь теплых остановок по ул. Воинская (конечная остановка) и ул. Пояркова («Якутский сельскохозяйственный техникум») составляет 36 кв. метров, из которых 22,2 кв. метра теплая часть. Площадь остановки «Жилищный департамент» по ул. Лермонтова равна 23,8 кв. метрам, из них теплая часть составляет 16,2 кв. м.

Новые теплые остановки оборудованы мониторами наружного видеонаблюдения и трансляции расписания движения автобусов, видеокамерами для слежения за территорией остановки и за прибытием автобусов, пожарно-охранной сигнализацией, скамейками для ожидания общественного транспорта, рециркуляторами воздуха, инфракрасными обогревателями, тепловыми завесами для отопления в зимнее время, кондиционерами для охлаждения в летнее время, пандусами для людей с ОВЗ и розетками для зарядки гаджетов.

Как отметил директор МУП «ЯПАК» Валерий Домотов, в планах предприятия стоит установка «тревожной кнопки», с помощью которой моментально можно связаться с правоохранительными органами в случае противоправных действий посетителей.

«Теплые остановки будут ежедневно открыты с 7 утра до 11 вечера без перерыва, на все время движения маршрутных автобусов. Мы понимаем, что деятельность общественного транспорта непрерывно связан с автобусными остановками и является неотъемлемой частью горожан. Уверен, что с этого момента – открытия первой муниципальной теплой остановки качество транспортного обслуживания населения повысится», — подчеркнул Валерий Домотов.

В МУП «ЯПАК» пояснили, что установка и монтаж теплых остановок неслучайно проводится в теплое время года. Такие работы, как выравнивание территории, монтаж электро- и видеооборудования, лучше проводить не в холода. В связи с этим, в довольно сжатые сроки, с марта по сентябрь, городу необходимо установить еще 17 теплых остановок, чтобы к первым холодам большее количество граждан могли ждать автобусы в тепле.