Водоканал открыл в Якутске новые центры обслуживания населения

Новые пункты работают в отделениях ПАО «Сбербанк» по адресам Ленина, 56 и Петра Алексеева, 19. Теперь Центры Обслуживания Населения АО «Водоканал» охватывают все районы Якутска. У специалистов компании можно получить консультацию по всем вопросам, касающимся учета и начисления платежей, и подать заявки на опломбирование приборов учета.

Отметим, что год назад, 3 сентября 2018 года, в отделении ПАО «Сбербанк» по улице Лермонтова, 49 заработал первый Центр Обслуживания Населения. Теперь на территории города работает 7 таких пунктов. Они расположены по адресам: Лермонтова, 49, Можайского, 27, Ярославского, 17, Каландаришвили, 21, Чиряева, 5, Ленина, 56, Петра Алексеева, 19. Таким образом, у жителей Якутска есть возможность обращаться в ближайший для них Центр Обслуживания Населения.