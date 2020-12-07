В Якутске открыли Укрупнённый центр управления полётов

7 декабря, в Международный день гражданской авиации, глава Якутии Айсен Николаев с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрием Ядровым и директором филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ Дмитрием Бобылевым торжественно открыли Якутский укрупнённый центр управления воздушным движением.

Центр оснащён самыми современными автоматизированными системами управления воздушным движением для обеспечения безопасности полётов.

Строительство этого уникального объекта началось ещё в 2011 году. Реализация проекта предусматривала не только сооружение нового здания, но и осуществление всего комплекса работ по созданию новой структуры воздушного пространства, оптимизацию сети воздушных трасс, а также внедрение новой автоматизированной системы организации воздушного движения.

На торжественном мероприятии глава республики Айсен Николаев отметил, что в cвоё время было заключено соглашение между правительством республики, министерством транспорта РФ и Государственной корпорацией по организации воздушного движения в РФ, которое позволило построить этот объект. В последние два года строительство велось очень активно, и сегодня в Якутске введён замечательный современный, отвечающий всем международным стандартам центр с площадью свыше 5 тысяч квадратных метров.

«Центр отвечает за воздушное движение на площади свыше 4 млн квадратных километров. Для нас, пассажиров, в первую очередь важно то, что благодаря этому объекту значительно повышается безопасность воздушного движения по внутренним, межрегиональным и международным рейсам, которые проходят над территорией республики. Их общая протяжённость порядка 140 тысяч километров. Этот объект появился в Якутске по решению президента страны Владимира Путина и правительства Российской Федерации», — резюмировал Айсен Николаев.

Ил Дархан дополнил, что правительство республики помогало в строительстве центра. Так, до конца 2021 года ещё запланировано благоустройство близлежащей территории, в том числе асфальтирование прилегающих улиц.

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров в своём выступлении отметил, что реализация и строительство центра осуществлялось в рамках федеральной целевой программы по созданию единой системы организации воздушного движения за счёт средств республики и внебюджетных источников Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, которая является подведомственным предприятием Росавиации. Основная задача формирования укрупнённого центра в Якутске – присоединение 17 центров, которые находились в разных частях Якутии.

«В этом центре размещена самая современная автоматизированная система управления воздушным движением. Данные технологии, в том числе по безголосовому взаимодействию между смежными диспетчерами, позволяют заблаговременно прогнозировать конфликтные ситуации между воздушными суднами в воздухе, совершить ряд мероприятий по оптимизации воздушных трасс, повысить уровень безопасности полётов», — сказал Дмитрий Ядров.

Директор филиала «Аэронавигация Северо — Восточной Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» Дмитрий Бобылев подчеркнул, что в центре созданы все необходимые условия труда для авиадиспетчеров и инженеров. По его словам, перспективные технологии и функции, заложенные в данной системе, позволят повысить уровень безопасности полётов и интенсивности воздушного движения.

В завершение торжественного мероприятия Айсен Николаев и Дмитрий Бобылев вручили государственные награды.