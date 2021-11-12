В Якутске открыли сквер имени Владимира Павлова

12 ноября, в городе Якутске открыли сквер имени заслуженного экономиста РФ, первого кавалера ордена «Полярная звезда» Владимира Павлова. Новое общественное пространство с бюстом выдающегося партийного и государственного деятеля появилось на улице Чернышевского, рядом с домом, где он проживал.

От имени руководства республики на торжественной церемонии открытия выступил руководитель администрации главы и правительства Афанасий Владимиров. Он назвал Владимира Павлова знаковым для республики человеком.

«Владимир Гаврилович всегда выстраивал свою работу с позиции любви к Родине, к народу, на последнее место ставил свои личные мотивы и, преодолевая трудности, создавал лучшие условия для жизни якутян. Мы свято чтим имя своего достойного сына, поэтому сегодня открываем сквер его имени. Молодое поколение должно равняться на таких людей. Я призываю якутян не только помнить, но и продолжать его дела и настойчиво и самоотверженно трудиться, как он» — сказал Владимиров.

В этот день почтить его память собрались общественники и земляки Владимира Павлова из Сунтарского района. Среди них – вице-премьер республики Михаил Никифоров, народный депутат Матвей Евсеев, глава улуса Анатолий Григорьев.

Глава Сунтарского улуса отметил вклад Владимира Павлова в развитие малой Родины – во время его работы в райкоме КПСС район достиг высоких показателей по всем основным направлениям сельскохозяйственного производства. Григорьев также подчеркнул его роль в социально-экономическом развитии республики в целом.

«Владимир Гаврилович всю свою жизнь посвятил служению родной республике, повышению качества жизни якутян. Это человек, который жил не одним днем, а самоотверженно трудился ради нашего будущего.

На торжественном мероприятии присутствовала дочь Владимира Гавриловича Валерия Слепцова, которая от имени семьи и поблагодарила собравшихся за содействие в создании сквера. Благодарность от родственников, земляков озвучила и почетный гражданин Сунтарского улуса Зоя Николаева.

«Земляки, как жители Сунтарского района, так и все якутяне, признают масштаб его личности и всегда с большой благодарностью вспоминают о нем, чтят память. Владимир Гаврилович всегда будет для нас примером», – сказала она.

На торжественном мероприятии прошел обряд освящения Алгыс. А после приветственных слов собравшиеся возложили живые цветы к памятнику Владимира Павлова.

Справка:

Владимир Гаврилович Павлов родился 15 августа 1929 года в Вилючанском наслеге Сунтарского района Якутской АССР в крестьянской семье.

Окончив в 1956 году Якутский педагогический институт (ныне Северо-Восточный федеральный университет), работал учителем и директором Вилючанской средней школы, затем находился на комсомольской работе в родном улусе. Позже был первым секретарём райкома КПСС, где проявил себя умелым руководителем и организатором — в годы его работы Сунтарский район достиг высоких показателей по основным направлениям сельскохозяйственного производства.

Впоследствии работал министром просвещения Якутской АССР, инструктором ЦК КПСС, заместителем председателя Совета Министров Якутской АССР, секретарем Якутского обкома КПСС и первым секретарем Якутского горкома КПСС. С 1973 по 1976 год Владимир Павлов занимал пост начальника Управления топливной промышленности ЯАССР. С 1977 года стал директором крупного предприятия республики — производственного объединения «Якутмебель». Благодаря его стараниям в Якутии создано современное мебельное производство, за что Павлов был удостоен Государственной премии республики.

Умер в Якутске 12 августа 1999 года.

Именем В. Г. Павлова названы Сунтарская школа первой ступени и объединение «Якутмебель». В селе Сунтар создан его мемориальный музей. В Якутске ему ранее также была установлена мемориальная доска.