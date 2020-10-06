В Якутске открыли пешеходный переход между 202 и 203 микрорайонами

Сегодня, 6 октября в городе Якутске состоялось торжественное открытие пешеходного мостового перехода между 202 и 203 микрорайонами по проекту Программы поддержки местных инициатив Республики Саха (Якутия).

В торжественном мероприятии приняли участие глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия) Гаврил АЛЕКСЕЕВ, депутат Якутской городской Думы Владислав ДМИТРИЕВ, и.о. руководителя Управления Губинского округа Гулжан ОГОНЕРОВА, общественность, жители города.

В поздравительной речи глава города Якутска Сардана Авксентьева от имени муниципального образования, жителей города поблагодарила министерство финансов республики за поддержку местных инициатив.

«Сегодняшнее событие знаменательно тем, что новый объект построен по инициативе и силами самих горожан с активной жизненной позицией. Хочу поблагодарить предпринимателей, управляющие компании, которые внесли весомый вклад на сумму 500 тысяч рублей в строительство этого перехода, а также Управу Губинского округа, которая за счет собственных средств установили уличные светильники с двух сторон моста. Желаю, чтобы жизнь в микрорайонах общими усилиями и инициативой день ото дня становились более комфортной, благополучной и безопасной», — сказала Сардана Авксентьева.

За личный вклад в реализацию проекта ППМИ РС (Я) «Оборудование пешеходного перехода между 202 и 203 микрорайонами» благодарственными письмами главы ГО «город Якутск» награждены ООО «Стальстандарт» и ООО УК «ЖКХ Созвездие».

Благодарственные письма руководителя Управления Губинского округа за личный вклад в реализацию проекта ППМИ РС (Я) «Оборудование пешеходного перехода между 202 и 203 микрорайонами» вручены старостам корпусов 202 и 203 микрорайонов.

От имени министра финансов Якутии Валерия ЖОНДОРОВА, коллектива министерства и от себя лично горожан с радостным событием поздравил заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия) Гаврил Алексеев. Он отметил, что в этом году на реализацию проектов программы поддержки местных инициатив в республике из государственного бюджета было выделено 500 млн рублей.

«В 2020 году на 31 млн рублей в городе Якутске реализовано 8 проектов. Активность инициативных жителей показывает их неравнодушное отношение к условиям проживания, к себе, своим соседям, а также возникает доверие к власти, в частности, к муниципалитету. Работая сообща, можно сделать город лучше и краше», — сказал Гаврил Алексеев.

Благодарственными письмами министра финансов Якутии сегодня награждены совет старост 203 микрорайона и УК «Якутск». Благодарственные письма Якутской городской Думы вручили совету многоквартирных домов корпуса 6, ООО «Кидс фуд» и ООО «РДР Групп».

Председатель совета старост 203 микрорайона Наталья ЛУКОВЦЕВА в своем выступлении отметила, что новый пешеходный переход решит многие проблемы жителей двух развивающихся микрорайонов.

«Переход будет для нас наглядным примером, что никогда не нужно отказываться от своих идей, несмотря ни на что продвигать свои гражданские инициативы, работать с муниципальной, республиканской властью. Только сплоченные коллективы может услышать власть и решить ежедневные, злободневные вопросы и проблемы», — подчеркнула председатель совета старост.

Длина нового пешеходного перехода составляет 36 метров, ширина проезжей части — 1,5 метра, высота ограждения 1,3 метра. Подрядной организацией при строительстве выступила ООО «Стальстандарт».

Общая стоимость проекта составляет 2,8 млн рублей. Из них 2 млн 200 тысяч рублей — субсидия из государственного бюджета, 150 тысяч рублей — субсидия из муниципального бюджета, оставшуюся сумму в 500 тысяч рублей собрали управляющие компании и предприниматели округа, горожане.