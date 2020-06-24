В Якутске открыли памятник якутским снайперам

В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» г. Якутска 24 июня состоялось торжественное открытие памятника собирательному образу якутского снайпера Великой Отечественной войны, приуроченное Году памяти и славы в Российской Федерации и Году патриотизма в Республике Саха (Якутия), в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне.

Памятник открыли Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава городского округа «город Якутск» Сардана Авксентьева, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) Вильям Иванов.

«Сегодня через несколько часов в столице нашей Родины – в городе-герое Москва – начнется парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И он пройдет в тот же день, когда 75 лет назад на Красной площади прошел исторический Парад Победы советского народа над фашизмом. Глубоко символично, что мы сегодня в этот день открываем на главном воинском мемориале столицы республики памятник якутским снайперам», – сказал Глава Якутии Айсен Николаев, обращаясь к участникам торжественной церемонии.

«С самого начала войны якутские стрелки, которые отличились исключительной меткостью, храбростью, терпением, выдержкой, встали в ряды тех, кто составили потом костяк советских снайперов, тех, кто наводил ужас на фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны. Мы помним имена наших легендарных советских, якутских снайперов, Героев Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова, Алексея Афанасьевича Миронова. Помним и чтим память величайшего снайпера Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Кульбертинова, помним Егора Константиновича Петрова, Дмитрия Алексеевича Гуляева и многих якутян, которые прославили свою республику, свой народ на фронтах Великой Отечественной войны», – отметил Айсен Николаев.

Глава республики подчеркнул, что в 1942 году во время Великой Отечественной войны был утверждён нагрудной знак «Снайпер» и уже тогда свыше ста якутян были отмечены этим знаком.

Глава Якутии выразил благодарность всем тем, кто участвовал в создании памятника: компании ПАО «Мечел», мастерам Каслинского завода, стройотрядовцам. Памятник изготовлен силами ПАО «Мечел» на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. По поручению Главы республики Айсена Николаева работа по организации установки памятника проведена Министерством по развитию Арктики и делам народов совместно с Управлением архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) и городском округом «город Якутск». В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» памятник установили бойцы студенческого строительного отряда «Хранители».

За безвозмездную помощь в строительстве памятника Благодарственным письмом Главы Республики Саха (Якутия) награжден генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов. Награду получил представитель ПАО «Мечел», директор разреза «Кангаласский» Василий Зарубин. Айсен Николаев также вручил Благодарственное письмо Главы Республики Саха (Якутия) руководителю направления студенческих строительных отрядов ЯРО МООО «Российские Студенческие Отряды» Виктору Климовскому за вклад в увековечение памяти якутских снайперов Великой Отечественный войны.

Глава городского округа «город Якутск» Сардана Авксентьева напомнила, что мемориальный комплекс «Солдат Туймаады» был открыт пять лет назад по инициативе тогда главы города Якутска Айсена Николаева и памятник собирательного образа якутского снайпера дополняет мемориальный комплекс, где увековечены более 20 тысячи фамилий тех героев, которые ушли на войну защищать свою Родину.

В своем выступлении председатель Совета ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) Вильям Иванов привел пример того, что к 9 мая в поселке Бердигестях Горного района «дитя Победы» Егор Павлов в своем гараже в течение года создал полностью один к одному макет легендарного танка победы Т — 34.

«Таких примеров по нашей республике много. И вот эта связь, преемственность поколений существует», — сказал Вильям Очирович и от президиума республиканского совета ветеранов поздравил всех с 75-летием Победы советского народа и всего прогрессивного человечества над фашизмом.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и участники церемонии возложили цветы к памятнику якутского снайпера Великой Отечественный войны.