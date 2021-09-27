В Якутске открыли памятник народным писателям Семёну и Софрону Даниловым

Памятник величайшим сынам якутского народа – народному писателю и народному поэту – установили в сквере в центре города – на проспекте Ленина, 36.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, глава Горного района Никита Андреев, дочь Софрона Данилова доктор философских наук, профессор СВФУ Вера Данилова, а также члены правительства, народные депутаты, члены Союза писателей Якутии, представители Горного района.

«Государственность любого субъекта – это не только политические деятели, это те люди, которые своим трудом и талантом развивают культуру и самосознание народа. Вклад братьев Даниловых в развитие Якутии и её многонационального народа поистине бесценен», – сказал Айсен Николаев.

Как отметил глава Якутии, на новом витке истории, приближаясь к 100-летию со дня образования республики, особенно важно прививать любовь к произведениям классиков, которые оказали огромное влияние на формирование самосознания многих поколений якутян.

«Благодаря труду и таланту архитектора Алексея Самсонова и скульптора Семёна Прокопьева и их коллег впервые создано скульптурное воплощение образа братьев Даниловых», – подчеркнула Вера Данилова. Она выразила благодарность правительству республики, работникам администрации Горного района, города Якутска, автору, художникам и всем, кто на протяжении этих лет участвовал в создании памятника.

Айсен Николаев выразил уверенность, что в рамках реконструкции проспекта Ленина к 100-летию ЯАССР сквер, где установлен памятник, станет одним из любимых мест жителей и гостей столицы.

Семён Данилов (1917-1978) – народный поэт Якутии, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, заслуженный деятелю искусств Польской народной республики, член союза писателей СССР и Якутской АССР.

Софрон Данилов (1922-1993) – видный общественный, политический деятель Якутии, заслуженный работник культуры РФ, депутат Верховного Совета ЯАССР X и XI созывов, народный писатель Якутии, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского, премии союза писателей СССР и КГБ СССР, премии комсомола Якутии.