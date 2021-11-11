В Якутске открыли памятник легендарному актеру Русского театра

11 ноября состоялось открытие памятника народному артисту РСФСР и Якутской АССР, легендарному актеру Русского академического театра им А.С. Пушкина Валентину Антонову. Участие в торжественной церемонии принял министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Актер и ветеран Великой Отечественной войны Валентин Дмитриевич Антонов (24 сентября 1926 г — 22 апреля 2014 г) в общей сложности проработал в Русском театре Якутска более 40 лет, за эти годы воспитал не одно поколение талантливых актеров. С 1943 — 1945 гг. воевал на фронте, был тяжело ранен. В этом году актеру исполнилось бы 95 лет.

Почтить память легендарного артиста Русского театра в этот день пришли министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, Советник главы Якутии Татьяна Тарасова, заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина, заместитель главы Якутска Руслан Тимофеев, председатель Союза театральных деятелей Айаал Аммосов, супруга Валентина Антонова Светлана Георгиевна Антонова, близкие и родственники актера, Совет ветеранов, авторы памятника, актеры и сотрудники Русского театра. Как отметил министр культуры Юрий Куприянов, это значимый день для Русского театра и для всего города.

— Имя Валентина Дмитриевича Антонова золотыми буквами вписано в историю театральной Якутии. Его творчество, его служение и преданность театру восхищают. Это был удивительный, легендарный человек, артист, солдат. В годы Великой Отечественной войны служил в рядах Советской армии, воевал на 1-м Украинском фронте, форсировал реки Висла, Одер, Шпрее, освобождал Прагу, был комсоргом полка, тяжело ранен буквально накануне Победы. А в мирное время он служил уже искусству, театру — нес будущим поколениям свет и мудрость. Нам — зрителям старшего поколения повезло, мы успели застать его на сцене, видели роли военных, которые он воплощал, удивительную роль Святителя Иннокентия. Хочется верить, что память об этом уникальном актере будет жить в сердцах многих поколений, — отметил министр.

Памятник народному артисту РСФСР установлен рядом с театром — в переулке, который также назван его именем. По замыслу автора это образ фронтовика, актера, который вышел в переулок театра сразу после спектакля. Каждый горожанин сможет подойти, присесть рядом и сфотографироваться. Изготовил скульптуру советский и российский скульптор, старший преподаватель скульптуры Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Галим Жиембаевич Долмогомбетов. В Русском театре проект курировал главный художник Николай Николаевич Попов.

Как отметил директор Русского театра Александр Лобанов, идея возникла еще в 2017 году, когда руководство Якутска поддержало театр в желании назвать переулок рядом именем Валентина Антонова. Проект был реализован благодаря поддержке руководства республики, министерства культуры и духовного развития Якутии, администрации г. Якутск.

Для справки:

Валентин Дмитриевич Антонов с 1944 года воевал в составе 1360-го зенитного артиллерийского Ченстоховского полка на 1-м Украинском фронте, участвовал в форсировании рек Висла, Одер, Шпрее, в освобождении Праги. Был командиром орудия, комсоргом батареи, а затем полка. За три дня до окончания войны в одном из последних боёв был тяжело ранен. В 1952—1954 — работал в Русском театре (г.Чебоксары), в 1954—1966 в Русском драматическом театре (г. Якутск). Затем в театрах Орла, Семипалатинска, снова Чебоксар. В 1971 г вернулся на сцену Русского драматического театра Якутска, в 1983-1987 годах был его директором. С 1992 года преподавал в Якутске.