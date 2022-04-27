В Якутске открыли мемориальную доску Владимиру Членову

27 апреля, в День Республики Саха (Якутия), в Якутске открыли мемориальную доску видному государственному и общественному деятелю, кавалеру ордена «Полярная звезда» Владимиру Михайловичу Членову. Памятный знак установили на фасаде здания Минтранса республики, где он работал с 1992 по 2010 годы.

В торжественном мероприятии приняли участие первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев, народные депутаты, семья Владимира Членова, его друзья, а также общественники и активисты.

«Я счастлив, что был лично знаком с Владимиром Михайловичем. Весьма символично, что мемориальную доску его имени мы открываем именно в этот день – в День Республики Саха (Якутия). Он хорошо знал проблемы нашей республики, оставил огромный след в истории нашего региона. Не зря распоряжением главы республики создан оргкомитет. Уверен, что все проводимые нами мероприятия будут все больше и больше увековечивать память великого человека. Мы должны быть продолжателями его достойных дел», — сказал Дмитрий Садовников.

Первый зампред правительства республики отметил, что работа по увековечиванию памяти Владимира Членова будет продолжена оргкомитетом, созданным распоряжением главы республики. Садовников также вручил его супруге Ирине Членовой копию именного алмаза, добытого 2 мая 2021 года на месторождении трубки Заполярная АК «АЛРОСА».

«Владимир Михайлович – человек-легенда, человек-алмаз. И то, что сегодня учрежден именной алмаз в его честь говорит о его заслугах. А открытие мемориальной доски — еще один шаг, призванный засвидетельствовать память о нем. Она будет напоминать всем о его вкладе в развитии транспортного комплекса. Проходя мимо, мы будем хотя бы мысленно общаться с Владимиром Михайловичем, вспоминать, каким он был человеком. Мне также хочется поблагодарить первого заместителя председателя правительства Дмитрия Дмитриевича Садовникова за эту планомерную работу, которая ведется по увековечиванию памяти, и всех, кто пришел сегодня. Спасибо огромное», — сказала Ирина Членова.

Напомним, в марте прошлого года учрежден оргкомитет, который возглавил первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников. Оргкомитет утвердил план мероприятий по увековечиванию памяти выдающегося деятеля республики. Так, ранее его имя присвоили локомотиву компании «Железные дороги Якутии» и вертолету Ми-8 МТВ авиакомпании «Полярные авиалинии». Кроме того, учредили именные стипендии преподавателям и студентам образовательных учреждений транспортного комплекса. С скором времени в селе Антоновка Нюрбинского района, где работал Владимир Членов, будет открыта улица его имени.

Справка:

Членов Владимир Михайлович родился 14 октября 1950 года в г. Абдулино Оренбургской области.

В 1979 году окончил Якутский государственный университет по специальности «История» с квалификацией «преподаватель истории и обществоведения», в 1990 году — Хабаровскую высшую партийную школу.

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском институте управления и экономики по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 1969-1970 гг. — слесарь-инструментальщик завода по ремонту путевых машин.

В 1970-1972 гг. — служба в рядах Советской Армии.

С 06.1972 по 07.1972 г. — слесарь-инструментальщик Северо-Восточного управления морского флота.

В 1972-1973 гг. — инструктор орготдела Булунского райкома ВЛКСМ ЯАССР.

В 1973-1974 гг. — председатель райкома по культуре и спорту при исполкоме Булунского райсовета депутатов трудящихся.

В 1974-1980 гг. — заведующий орготделом, II, I секретарь Булунского РК ВЛКСМ.

В 1980-1982 гг. — заведующий отделом пропаганды и культурно-массовой работы Якутского областного комитета ВЛКСМ.

В 1982-1985 гг. — инструктор оргинструкторского отдела Совета министров ЯАССР.

С 01.1985 по 03.1985 г. — заведующий отделом пропаганды и агитации Ленинского РК КПСС.

В 1985-1988 гг. — заместитель председателя Ленинского райисполкома.

С 11.1988 по 12.1988 г. — секретарь Сунтарского райкома КПСС.

В 1988-1990 гг. — председатель Сунтарского райсовета народных депутатов.

В 1990-1991 гг. — заместитель председателя Ленинского райсовета народных депутатов.

В 1991-1992 гг. — заместитель министра хлебопродуктов и пищевой промышленности ЯАССР.

В 1992-1995 гг. — директор департамента по материально-техническому снабжению Республики Саха (Якутия).

В 1995-1996 гг. — министр материальных ресурсов, торговли и транспорта Республики Саха (Якутия).

В 1996-1998 гг. — заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В 1998-2002 гг. — министр материальных ресурсов, торговли и транспорта Республики Саха (Якутия).

В 2002-2010 гг. — министр транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

С 06.2010 по 09.2010 г. — советник президента Республики Саха (Якутия).

С 2010 г. — советник генерального директора исполнительной дирекции ОАО «Сахатранснефтегаз», президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия).